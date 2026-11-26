La ministra de la Mujer, Judith Marín, destacó la aprobación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal en el Senado, quedando listo para convertirse en ley de la República.

La iniciativa busca ampliar el acceso al beneficio de sala cuna, eliminando la actual exigencia del artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a las empresas a proporcionar sala cuna únicamente cuando cuentan con 20 o más trabajadoras.

“Ayer hicimos historia y demostramos que cuando logramos consensos y unidad, Chile gana, y sobre todo estoy tan feliz porque por fin terminamos con la discriminación a las mujeres en el Código del Trabajo”, afirmó en entrevista con Radio Infinita.

Y agregó que “al eliminar esta discriminación a las mujeres en el Código del Trabajo y eliminar este umbral, yo diría que hay dos asuntos importantes. Lo primero es que es un avance para las madres que no contaban con una red de apoyo y que, por trabajar en una empresa con menos de 20 trabajadoras, no podían acceder a Sala Cuna”.

El segundo punto es que “constituye una esperanza para aquellas que buscaban un puesto de trabajo, pero por, eventualmente, ser la mujer número 20, no eran contratadas porque esto operaba para ambos lados”.

En esa línea, la secretaria de Estado aseveró que actualmente solo el 11% de los empleadores proveen Sala Cuna y que el resto “están contratando probablemente hasta la mujer número 19. Por lo tanto, eliminar este umbral tendrá dos efectos instantáneos cuando entre en vigencia, que es la posibilidad de contratación y equiparar el acceso para todas, sin importar si trabajan en una empresa que tenga más de 20 trabajadoras”.

Entre los principales alcances de la Sala Cuna Universal están:

1. Eliminación del requisito de las 20 trabajadoras.

2. Creación de un Fondo de Sala Cuna: El sistema se financiará mediante una cotización obligatoria del 0,30% de las remuneraciones imponibles, a cargo del empleador. Este aporte se compensará con una reducción equivalente en las cotizaciones destinadas al Seguro de Cesantía.

3. Ampliación progresiva de los beneficiarios: La iniciativa incorporará gradualmente a distintos grupos de trabajadores durante cuatro años:

Primer año: Mujeres trabajadoras dependientes, incluidas las trabajadoras de casa particular, y trabajadores que tengan el cuidado personal exclusivo del niño por resolución judicial.

Segundo año: Mujeres trabajadoras independientes.

Tercer año: Hombres trabajadores dependientes e independientes, bajo determinadas condiciones legales relacionadas con la situación laboral de la madre.

Cuarto año: Incorporación de todos los trabajadores contemplados en la normativa, incluidos los del sector público.

5. Suplemento solidario para familias vulnerables: Se contempla un aporte adicional para trabajadores pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables, cuando el valor de la matrícula o mensualidad supere el monto financiado por el fondo. El beneficio cubrirá el 50% de la diferencia para quienes pertenezcan al 40% más vulnerable y el 30% para quienes estén sobre ese tramo y hasta el 60%.

6. Determinación del monto del aporte: El valor que financiará el fondo será definido anualmente mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, suscrito también por los ministerios de Educación y del Trabajo. Se considerarán los costos de funcionamiento de los establecimientos, las particularidades territoriales y los estándares de calidad educativa.

7. Régimen transitorio para grandes empresas: Las empresas con ingresos anuales superiores a 100.000 UF que al 1 de enero de 2027 estén obligadas a proporcionar sala cuna deberán continuar financiando directamente el beneficio hasta el mes 48 desde la publicación de la ley.

8. Se creará un registro público de salas cuna, a cargo de la Subsecretaría de Educación Parvularia.