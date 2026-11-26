El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, descartó que la colectividad acuerde rechazar en bloque la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y señaló que actualmente existen dos alternativas sobre la mesa.

En entrevista con CNN Chile Radio, el diputado explicó que la bancada continúa analizando los capítulos del libelo, la defensa del secretario de Estado y las opiniones de distintos constitucionalistas antes de adoptar una posición definitiva.

“Había tres caminos posibles: o rechazar en una línea y todos cuadrados con eso, yo creo que eso no es posible”, señaló.

“Quedan dos caminos. O aprobamos la acusación constitucional todo alineado o damos libertad de acción”, agregó.

Definición entre domingo y lunes

Valenzuela indicó que la discusión final dentro de la bancada se realizará durante la noche del domingo y que esperan llegar al lunes con una posición definida.

“Nosotros el día domingo en la noche vamos a destinar para tener la discusión final respecto a esto y probablemente el lunes lleguemos con una mirada clara”, afirmó.

Según explicó, dentro del PDG conviven principalmente dos posiciones. Una apunta a que la acusación constitucional no entrega una solución concreta a las víctimas y desvía tiempo que podría destinarse a una modificación legal, mientras otra considera que los antecedentes atribuidos al ministro revisten suficiente gravedad para respaldar el libelo.

“Son esas dos miradas que nosotros necesitamos tratar de poner sobre la mesa y tratar de llegar a un acuerdo aquel domingo”, sostuvo.

Rechaza responsabilizar al PDG si la acusación fracasa

El diputado también rechazó que una eventual caída de la acusación constitucional pueda ser atribuida al Partido de la Gente y sostuvo que corresponde a sus impulsores reunir los votos necesarios.

“Yo rechazo completamente esa responsabilidad”, afirmó.

Valenzuela planteó que actualmente existe la percepción de que la oposición no tendría asegurados los apoyos necesarios para aprobar el libelo.

“Hoy día la sensación ambiente es que no tienen los votos y que probablemente la van a perder”, señaló.

En ese contexto, cuestionó que el debate se haya concentrado en la acusación constitucional y acusó a sus impulsores de no haber avanzado antes en una solución legislativa para cerrar los problemas de interpretación de la normativa sobre rebajas de condena.

Respecto de Pamela Jiles y Zandra Parisi, quienes se encuentran con licencia médica, Valenzuela evitó descartar que puedan participar de la votación y señaló que dependerá de la evolución de su estado de salud y de una decisión personal de cada parlamentaria.