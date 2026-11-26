Un accidente de tránsito registrado en la Ruta 5 Norte dejó un motociclista fallecido.
La mañana de este jueves se produjo una colisión entre vehículos en el sector de Zapadores, en la comuna de Conchalí. La situación provocó el corte total de la ruta a la altura del kilómetro 7,1 poco después de las 7:00 horas.
Más tarde, a las 9:28 horas, la plataforma Transporte Informa comunicó que se habilitaron las pistas izquierda y central de la ruta.
“Se habilita la pista izquierda y central de Ruta 5 al norte, sector Zapadores en Conchalí, debido a procedimiento vigente tras siniestro vial donde falleció motorista”, escribieron en su cuenta de X.
“Se mantiene alta congestión por Ruta 5 desde Salesianos en San Miguel”, añadieron.
Actualización (09:28). Se HABILITA la pista izquierda y central de #Ruta5 al norte, sector Zapadores en #Conchalí, debido a procedimiento vigente tras siniestro vial donde falleció motorista. Se mantiene alta congestión por Ruta 5 desde Salesianos en #SanMiguel
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 26, 2026
De acuerdo con antecedentes del caso, el motociclista se traslabada por la Ruta 5 hacia el norte cuando chocó por alcance contra la parte trasera de un bus RED.
Carabineros se encuentra realizando las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente.
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