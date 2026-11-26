La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial del organismo.

El grupo Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se atribuyó la operación a través de redes sociales y aseguró haber sustraído más de 12 gigabytes de información, según reveló el medio estadounidense The Athletic.

Entre los archivos presuntamente comprometidos figuran documentos de identidad e inmigración, registros financieros, información de altos ejecutivos y antecedentes sobre la administración interna de la entidad.

La FIFA condenó la obtención y publicación ilícita de información privada y confirmó que colabora con las autoridades policiales. Sin embargo, el organismo no ha ratificado el volumen de los datos que el grupo asegura haber obtenido.

¿Cómo se produjo el ciberataque contra la FIFA?

Fuentes del organismo consultadas por The Athletic indicaron que los responsables del ataque consiguieron acceder a la información mediante la suplantación de identidad de empleados, y no a través de una falla técnica de sus sistemas.

Según antecedentes recogidos por Reuters, los archivos comprometidos representarían menos del 0,1% del total de los datos que posee la institución.

Entre ellos no habría documentos relacionados con FIFA Forward Enterprise (FFE), la fallida propuesta que buscaba incorporar capital privado al negocio de la Copa del Mundo.