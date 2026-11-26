El presidente José Antonio Kast volvió a valorar la aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal, luego de 8 años de tramitación en el Congreso.

La normativa, que quedó lista para ser promulgada, busca ampliar el acceso a este beneficio, eliminar las barreras asociadas al número de trabajadoras contratadas y distribuir los costos de financiamiento mediante un fondo solidario.

Durante una actividad por la aprobación de la iniciativa realizada en la Plaza de la Constitución, el mandatario manifestó que “hoy día van a haber más oportunidades, va a quedar un poquito más abajo el temor”.

“Más allá de las diferencias que podemos tener de cómo hacerlo, creemos que esto es una buena fórmula para darle sostenibilidad en el tiempo”, dijo.

En ese sentido, el mandarario comentó que “este es un día histórico” y que “podemos decir que va a haber un cambio, va a haber un antes y un después. Cuando se dictó la primera ley, se buscaba proteger a la mujer, darle una salida a la familia, pero los tiempos evolucionan, todo va cambiando (…) En el tiempo, uno se va dando cuenta que era una camisa de fuerza y que impedía que muchas mujeres pudieran salir a buscar trabajo”.

También relevó que la Sala Cuna Universal se trata de una “política de Estado” que cruzó los gobiernos de Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric y “hoy día ve la luz, que es día histórico del Estado de la República de Chile”.