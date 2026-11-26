El senador Gastón Saavedra confirmó que Juan Luis Castro saldrá de la jefatura del comité de senadores tras la controversia por el caso Firmas.

La situación se produjo por la polémica luego del retiro de firmas de permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza mientras se encontraban en la gira presidencial en Asia.

En entrevista con Radio 13C, comentó que la situación es “anómala” y “mala”.

También dijo que “evidentemente afecta a la imagen y eso significa que habrá que hacer cambios que ya vienen, sobre todo en términos de la bancada”.

Hemos hecho análisis, la autocrítica interna, y tenemos la disposición a resolver nuestros problemas; ya serán públicos cuando estimemos. “Entendemos que Juan Luis Castro no puede continuar a la cabeza de esto. Es una decisión tomada y lo resolveremos lo antes posible para que esta decisión de una vez por todas se zanje ahí”, sostuvo el parlamentario socialista.