El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó los resultados de un estudio exploratorio sobre el mercado de fertilización asistida en Chile, en el cual detectó altos costos y falta de información en el acceso a tratamientos.

La iniciativa tenía como objetivo caracterizar el funcionamiento de este mercado desde la perspectiva de los derechos de los consumidores.

También se buscó visibilizar las principales barreras que afectan a los consumidores, entre ellas, la tecnicidad, los distintos cuerpos regulatorios existentes, la falta de información, la diversidad de procedimientos y la escasa claridad en la exhibición de precios en los sitios web de las clínicas, relevando la importancia del derecho a la salud y a la información.

De manera paralela, el ente fiscalizador desarrolló el informe de percepción “Consumo y fertilidad en Chile: Una mirada a las experiencias de las usuarias y usuarios de servicios de fertilidad”.

Mercado de la fertilización asistida en Chile: Los hallazgos del Sernac

En el estudio se analizaron 19 centros y clínicas especialistas de fertilización asistida y medicina reproductiva en Chile, que han sido monitoreadas desde 2024 a la fecha. Se trata de:

IVI Santiago de Chile S.A.

Medicina Ejercicio Deporte y Salud S.A.

Centro de Estudios Reproductivos Shady Grove Chile S.A.

Centro de Estudios Reproductivos Nevería Ltda.

Clínica Alemana

Clínica de la Mujer

Clínica de la Reproducción Humana Universidad de Valparaíso

Instituto de Diagnóstico

Clínica Las Condes

Hospital Clínico Universidad de Chile

Clínica Monteblanco

Red Salud

Clínica Sierra Bella (cesó funciones)

Clínica Santa María

Clínica Ciudad del Mar

Clínica Cumbres del Norte

Centro de Reproducción Asistida y Especialidades de la Muer (CRAM)

Laboratorio Huanhualí S.A.

Instituto de Medicina Reproductiva

En cuanto a los valores, la mayoría de los centros “no publican un listado de precios fijos en su web, ya que, según informan, cada presupuesto se calcula tras un estudio y diagnóstico médico por paciente”.

El Sernac indicó que la oferta de reproducción asistida incluye intervenciones de baja complejidad, como la inseminación intrauterina (IIU), y procedimientos de alta complejidad, como la fecundación in vitro (FIV), la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), la transferencia embrionaria y la criopreservación de gametos y embriones.

Junto con ello, las técnicas están clasificadas de acuerdo a su complejidad biomédica, su grado de invasividad y sus requerimientos tecnológicos.

El Sernac publicó los valores referenciales de los procedimientos incluidos en la reproducción asistida.

Por ejemplo, la transferencia de embriones fluctúa entre los $1.200.000 y $2.000.000, el servicio de congelación de óvulos (preservación de fertilidad) varía entre $1.950.000 y $4.000.000 por ciclo, según el tipo de cobertura de salud.

Otros precios son:

Inseminación artificial/intrauterina (baja complejidad): $150.000 a $1.500.000 por ciclo , dependiendo del tipo de cobertura del plan de salud.

, dependiendo del tipo de cobertura del plan de salud. Fecundación in vitro – FIV/ICSI (alta complejidad): $1.850.000 a $6.000.000 por ciclo , dependiendo del tipo de cobertura del plan de salud.

, dependiendo del tipo de cobertura del plan de salud. Exámenes adicionales y mantención criogénica. Laboratorio y seguimiento ovulatorio (ecografías seriadas): $50.000 a $150.000 por ciclo (monto variable según cobertura previsional).

(monto variable según cobertura previsional). Custodia de embriones congelados: superan los $28.500 mensuales a partir del segundo año de almacenamiento (tras periodos iniciales bonificados o incluidos en el paquete).

a partir del segundo año de almacenamiento (tras periodos iniciales bonificados o incluidos en el paquete). Estimulación hormonal y fármacos: $500.000 a $2.000.000 , con montos frecuentes alrededor de $800.000.

, con montos frecuentes alrededor de $800.000. Consultas médicas de fertilidad y chequeo iniciales: $7.690 a $141.890, dependiendo del tipo de cobertura del plan de salud.

En cuanto a quejas, desde 2020 el Servicio ha recibido 32 reclamos de consumidores. De ese total, el 56,25% se agrupa en las aseguradoras, isapres y clínicas; y un 43,75% corresponde a centros de medicina reproductiva y prestadores de servicios relacionados con las prestaciones del mercado.

Con todo, los hallazgos del Sernac apuntan a la “falta de claridad respecto a los precios en los sitios web de las clínicas, dispersión normativa, diversidad de procedimientos y una falta de información oportuna y relevante en clínicas y centros especializados en fertilidad”.

Hay distintas disposiciones sanitarias o normas generales en diferentes cuerpos legales y reglamentarios aplicables al sector salud, pero se evidenció “una falta de sistematización normativa que propenda a garantizar la entrega de información de manera más clara, eficaz y oportuna”.

Si bien en Chile hay normativa respecto al tema, “a raíz de su dispersión, el consumidor no accede a ella de forma clara y oportuna para el ejercicio de sus derechos y ese es el desafío, no otro, menos aún relativos a los mecanismos de resguardo ante eventuales conflictos de consumo”.