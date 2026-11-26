El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó los resultados de un estudio exploratorio sobre el mercado de fertilización asistida en Chile, en el cual detectó altos costos y falta de información en el acceso a tratamientos.
La iniciativa tenía como objetivo caracterizar el funcionamiento de este mercado desde la perspectiva de los derechos de los consumidores.
También se buscó visibilizar las principales barreras que afectan a los consumidores, entre ellas, la tecnicidad, los distintos cuerpos regulatorios existentes, la falta de información, la diversidad de procedimientos y la escasa claridad en la exhibición de precios en los sitios web de las clínicas, relevando la importancia del derecho a la salud y a la información.
De manera paralela, el ente fiscalizador desarrolló el informe de percepción “Consumo y fertilidad en Chile: Una mirada a las experiencias de las usuarias y usuarios de servicios de fertilidad”.
Mercado de la fertilización asistida en Chile: Los hallazgos del Sernac
En el estudio se analizaron 19 centros y clínicas especialistas de fertilización asistida y medicina reproductiva en Chile, que han sido monitoreadas desde 2024 a la fecha. Se trata de:
- IVI Santiago de Chile S.A.
- Medicina Ejercicio Deporte y Salud S.A.
- Centro de Estudios Reproductivos Shady Grove Chile S.A.
- Centro de Estudios Reproductivos Nevería Ltda.
- Clínica Alemana
- Clínica de la Mujer
- Clínica de la Reproducción Humana Universidad de Valparaíso
- Instituto de Diagnóstico
- Clínica Las Condes
- Hospital Clínico Universidad de Chile
- Clínica Monteblanco
- Red Salud
- Clínica Sierra Bella (cesó funciones)
- Clínica Santa María
- Clínica Ciudad del Mar
- Clínica Cumbres del Norte
- Centro de Reproducción Asistida y Especialidades de la Muer (CRAM)
- Laboratorio Huanhualí S.A.
- Instituto de Medicina Reproductiva
En cuanto a los valores, la mayoría de los centros “no publican un listado de precios fijos en su web, ya que, según informan, cada presupuesto se calcula tras un estudio y diagnóstico médico por paciente”.
El Sernac indicó que la oferta de reproducción asistida incluye intervenciones de baja complejidad, como la inseminación intrauterina (IIU), y procedimientos de alta complejidad, como la fecundación in vitro (FIV), la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), la transferencia embrionaria y la criopreservación de gametos y embriones.
Junto con ello, las técnicas están clasificadas de acuerdo a su complejidad biomédica, su grado de invasividad y sus requerimientos tecnológicos.
El Sernac publicó los valores referenciales de los procedimientos incluidos en la reproducción asistida.
Por ejemplo, la transferencia de embriones fluctúa entre los $1.200.000 y $2.000.000, el servicio de congelación de óvulos (preservación de fertilidad) varía entre $1.950.000 y $4.000.000 por ciclo, según el tipo de cobertura de salud.
Otros precios son:
- Inseminación artificial/intrauterina (baja complejidad): $150.000 a $1.500.000 por ciclo, dependiendo del tipo de cobertura del plan de salud.
- Fecundación in vitro – FIV/ICSI (alta complejidad): $1.850.000 a $6.000.000 por ciclo, dependiendo del tipo de cobertura del plan de salud.
- Exámenes adicionales y mantención criogénica. Laboratorio y seguimiento ovulatorio (ecografías seriadas): $50.000 a $150.000 por ciclo (monto variable según cobertura previsional).
- Custodia de embriones congelados: superan los $28.500 mensuales a partir del segundo año de almacenamiento (tras periodos iniciales bonificados o incluidos en el paquete).
- Estimulación hormonal y fármacos: $500.000 a $2.000.000, con montos frecuentes alrededor de $800.000.
- Consultas médicas de fertilidad y chequeo iniciales: $7.690 a $141.890, dependiendo del tipo de cobertura del plan de salud.
En cuanto a quejas, desde 2020 el Servicio ha recibido 32 reclamos de consumidores. De ese total, el 56,25% se agrupa en las aseguradoras, isapres y clínicas; y un 43,75% corresponde a centros de medicina reproductiva y prestadores de servicios relacionados con las prestaciones del mercado.
Con todo, los hallazgos del Sernac apuntan a la “falta de claridad respecto a los precios en los sitios web de las clínicas, dispersión normativa, diversidad de procedimientos y una falta de información oportuna y relevante en clínicas y centros especializados en fertilidad”.
Hay distintas disposiciones sanitarias o normas generales en diferentes cuerpos legales y reglamentarios aplicables al sector salud, pero se evidenció “una falta de sistematización normativa que propenda a garantizar la entrega de información de manera más clara, eficaz y oportuna”.
Si bien en Chile hay normativa respecto al tema, “a raíz de su dispersión, el consumidor no accede a ella de forma clara y oportuna para el ejercicio de sus derechos y ese es el desafío, no otro, menos aún relativos a los mecanismos de resguardo ante eventuales conflictos de consumo”.
Lo más leído
- Fiscalía pide prisión preventiva a exalcalde de Coquimbo y arresto domiciliario para el vocalista de "Los Viking's 5"
- El no tan dulce final del azúcar Iansa: Las claves del auge y caída de la remolacha tras 73 años
- Hermosilla vuelve a complicar a Chadwick: Chat revela que exministro habría sido el que logró que fiscal Guerra borrara el delito de cohecho a dueños de Penta
- Fuerte tormenta pone en alerta a Estados Unidos: Reportan cancelación de vuelos, aumento del nivel del mar y clientes sin luz
- Fertilización asistida: Sernac detectó altos costos, falta de información y ausencia de sistematización en acceso a tratamientos