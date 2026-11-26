El diputado Hotuiti Teao (independiente-UDI) puso en duda su apoyo a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

La situación se suma a la producida durante la semana con las diputadas Pamela Jiles y Zandra Parisi, del Partido de la Gente (PDG), que presentaron licencias médicas, por lo que no asistirían a la votación. También está el viaje al extranjero de Jaime Mulet (FREVS).

La votación del libelo quedó programada para el próximo lunes 30 de noviembre en la Cámara Baja.

En entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario afirmó que hoy “me estaría absteniendo”.

Cabe recordar que cuando se anunció la acusación contra Rabat, Teao fue uno de los diputados de oficialismo que manifestó su disposición a aprobarla. En todo caso, en esa oportunidad comentó que su postura no era definitiva.

Ahora, respecto al contenido de la acusación, dijo que no ha terminado de analizar los descargos de la defensa del ministro.

“No he tenido tiempo de terminar de leer y de revisar justamente los descargos o la defensa del ministro, que lo que estoy viendo hasta el momento no hay nada fuera de lo constitucional o de las leyes con respecto al actuar del ministro”, sostuvo.

Con todo, Teao criticó el comportamiento de la oposición respecto a la AC: “Hoy día, cuando veo que se utiliza de parte de un sector político como munición política para revictimizar, la verdad es que esto se escapa de las manos, y como yo siempre voy a estar de parte de la gente, hoy día pongo en duda mi voto”.