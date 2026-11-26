El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este jueves el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputados de oposición contra el proyecto de ley que flexibiliza el traspaso de establecimientos municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y despachada por el Congreso el pasado 9 de noviembre, modifica la Ley N° 21.040, que creó el Sistema de Educación Pública.

Los parlamentarios de oposición habían impugnado cinco disposiciones del proyecto, entre ellas las modificaciones a los requisitos que deben cumplir los municipios para solicitar la postergación del traspaso de sus establecimientos.

Durante la mañana de este jueves, el Tribunal Constitucional recibió los argumentos de distintos actores involucrados en la discusión, entre ellos el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y representantes del Colegio de Profesores.

El organismo informó que la sentencia será expedida dentro del plazo legal, aunque no precisó una fecha.

La contrarreloj para los municipios

Tras la resolución del TC, la atención se concentra en la promulgación y publicación de la ley antes del próximo 1 de diciembre.

Esto, debido a que la iniciativa establece un plazo extraordinario hasta esa fecha para que los municipios cuyo traspaso está previsto para enero de 2027 puedan solicitar una postergación, entre ellos Ñuñoa y Rengo.

El proyecto también modifica el calendario de implementación de los SLEP pendientes y establece el 31 de diciembre de 2035 como fecha límite para completar el traspaso de los establecimientos educacionales.