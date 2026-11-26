Durante más de siete décadas, la remolacha fue parte del paisaje del centro sur de Chile. Este miércoles, Empresas Iansa informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que su directorio decidió descontinuar la producción de azúcar de remolacha, la actividad que le dio origen en 1953 y que terminó por convertirse en uno de sus principales negocios.

El cierre tiene un costo contable de US$ 37,8 millones, por el deterioro de plantas, equipos, repuestos y terrenos asociados al cultivo, además del efecto de la Ley 21.850 en sus impuestos diferidos. La planta de San Carlos, en Ñuble, seguirá encendida, pero ya no recibirá remolacha. Desde ahora solo refinará azúcar cruda importada, según había informado la compañía en abril.

Pero el final no llegó de golpe. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recopilados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), la superficie sembrada con remolacha pasó de un máximo de 56.618 hectáreas en la temporada 1986/87 a 7.892 hectáreas en 2024/25, una caída de 86%. Fue una retirada lenta, de más de dos décadas, marcada por plantas que se fueron apagando una a una.

La historia comenzó en 1953, cuando la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) creó la Industria Azucarera Nacional con un objetivo claro, producir en Chile el azúcar que hasta entonces se importaba. Ese mismo año, la primera planta empezó a operar en Los Ángeles, en la actual Región del Biobío.

Le siguieron Llanquihue (1958), Linares (1959), San Carlos (1967), Rapaco, en La Unión (1970), y Curicó (1974). En torno a cada una creció una red de agricultores que sembraban remolacha bajo contrato, con la venta asegurada y con asistencia técnica y financiamiento de la propia Iansa.

Los años dorados de la remolacha en Chile

Los años 80 y 90 fueron los de mayor esplendor. Según la serie del INE, que parte en la temporada 1979/80, la superficie llegó a 56.618 hectáreas en 1986/87 y se mantuvo casi siempre sobre las 40 mil hectáreas hasta comienzos de los 2000. La cosecha de remolacha alcanzó su récord en 1994/95, con 3,74 millones de toneladas.

Ni siquiera la privatización de la compañía, que culminó en 1988, frenó ese ritmo. Durante los años 90, el cultivo promedió 49.296 hectáreas por temporada, la cifra más alta de cualquier década de la serie.

El primer gran golpe llegó en la temporada 2002/03, cuando la superficie cayó 43% en un solo año, de 47.430 a 27.140 hectáreas. El cultivo nunca se recuperó. Desde entonces no volvió a superar las 32 mil hectáreas.

En 2008, Iansa dejó de procesar remolacha en dos de sus plantas. La de Curicó, entonces la segunda más grande de la compañía, y la de Rapaco no lograron contratar la superficie necesaria para seguir operando. Esa temporada se sembraron 12.870 hectáreas, poco más de un cuarto de lo que había seis años antes.

El giro de Iansa hacia el azúcar de caña importada

La señal más clara del cambio de rumbo llegó en 2012. Ese año, la compañía abrió en su planta de San Carlos una línea para refinar azúcar cruda importada, principalmente de caña, que tiene menores costos de producción que la remolacha.

Desde entonces, los cierres se volvieron más frecuentes. En 2016, Iansa cerró definitivamente las instalaciones de Curicó. En agosto de 2018 apagó la planta de Linares, y en septiembre de 2020 terminó la producción azucarera en Los Ángeles, la ciudad donde todo había comenzado. San Carlos quedó como la última planta que procesaba remolacha en el país.

El campo acusó cada golpe. Tras el fin de Linares, la superficie bajó de 21.672 hectáreas en 2017/18 a 12.919 en 2018/19. En 2022/23 tocó el mínimo de la serie, con 5.286 hectáreas, y en la última temporada completa, 2024/25, sumó 7.892.

De la pausa al fin de la producción de remolacha

El último aviso llegó en abril de este año, cuando Iansa anunció que no contrataría remolacha para la temporada 2026-2027, por los bajos precios internacionales del azúcar y el alza de sus costos.

“La decisión de la industria de no contratar superficie de remolacha para la temporada 2026-2027 afecta directamente a 238 agricultores y sus familias, así como a cerca de 6.400 hectáreas productivas en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío”, señaló en mayo el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian.

Lo que entonces se presentó como una pausa de una temporada se convirtió esta semana en un punto final. La decisión llega meses después de un cambio en la propiedad de la compañía. En marzo, la estadounidense Hartree Partners tomó el control indirecto de Iansa, tras adquirir la participación de la británica ED&F Man.

Así, la empresa que nació para que Chile produjera su propia azúcar seguirá vendiéndola, pero ya no a partir de remolacha.