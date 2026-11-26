Durante la segunda jornada de formalización del caso “Pirata Gate”, la Fiscalía de la región de Coquimbo dio a conocer las medidas cautelares que solicita para los 11 imputados por presuntas irregularidades en la administración municipal de Coquimbo entre 2016 y 2021.

El Ministerio Público pidió prisión preventiva para cinco de ellos, entre los cuales se encuentra Marcelo Pereira, exalcalde de la comuna, a quien se le acusa del liderazgo de una presunta asociación criminal, según consignó Diario El Día.

De acuerdo con lo expuesto por la ente persecutor, el exalcalde del municipio habría retirado $230 millones en dos días, además de registrar $57,2 millones bajo investigación.

La prisión preventiva también se solicitó para el exadministrador municipal, a quien se le atribuyen transferencias por $11,9 millones y pagos de horas extraordinarias por $11 millones.

También para el exjefe de gabinete, por $36,9 millones sin respaldo, la exdirectora de Didecom por presunta participación en elaboración de informe y manejo de claves de prestadores de servicios, y a un exfuncionario de la alcaldía, por $27,4 millones en honorarios cuestionados.

Cautelares para el resto de los imputados

Dentro de lo solicitado por el Ministerio Público, fue arresto domiciliario para el vocalista de la banda “Los Viking’s 5”, Pedro Barraza Cuadra, y para un segundo imputado. En el caso de los cuatro restantes, se plantearon medidas cautelares de común acuerdo, “considerando sus declaraciones y el reconocimiento de hechos”, según consignó el diario regional.

Será el tribunal el que resuelva las solicitudes luego de escuchar los argumentos de la defensa.