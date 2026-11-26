Nuevos antecedentes en el marco de la caja de Pandora que se abrió con los chats del abogado Luis Hermosilla, se dieron a conocer este jueves y, vuelven a salpicar al exministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick.

En esta oportunidad, según una investigación de Ciper, el coronel UDI habría logrado mover hilos para que el entonces fiscal Manuel Guerra, a cargo del Caso Penta, por financiamiento irregular en la política, eliminara el delito de cohecho a los dueños del banco y les abriera la puerta a sanciones más bajas.

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en aquella época, habían sido formalizados no solo por pagar facturas falsas a distintos candidatos de la UDI y proveedores de campañas de estos. También por haber transferido $42 millones al exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner (UDI), mientras ejercía como autoridad del gobierno de Piñera, entre junio de 2010 y agosto de 2012.

Pero nuevos chats del celular de Hermosilla, a los que accedió Ciper, en donde el jurista conversó con Carlos Lavín hijo, el ocurrida el 28 de abril de 2018, dan cuenta de que Chadwick habría jugado un rol importante en favor de los “Carlos”.

Carlos Lavín hijo: Oye Lucho, como se explica este cambio de giro de la fiscalía?

Carlos Lavín hijo: Y sacarían cohecho

Luis Hermosilla: Es perfecto. Una solución que yo he empujad

Carlos Lavín hijo: Súper bueno, sin duda

Carlos Lavín hijo: Pero nunca pensé que cederían

Luis Hermosilla: Todos cedieron un poco y Manuel Guerra se está comiendo un tremendo mojon

Carlos Lavín hijo: Si, heavy. Y quien fue el artista ahí que logró juntar posiciones?

Luis Hermosilla: ACH