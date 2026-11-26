Este jueves, al cumplirse siete años del ataque que le provocó la pérdida total de la visión, la senadora Fabiola Campillai presentó una querella contra el alto mando de Carabineros de Chile por responsabilidad y omisión en los hechos de violación de los derechos humanos durante las movilizaciones en 2019.

La acción judicial apunta a los exgenerales Mario Rozas, Diego Olate y Ricardo Yáñez. La parlamentaria explicó que la querella es debido al conocimiento que habrían tenido las máximas autoridades policiales de la época sobre el uso indebido de armamento antidisturbios, sin adoptar medidas para frenarlo.

“No los estamos acusando de tomar un arma, una bomba lacrimógena y lanzarla a los civiles, no. Estamos acusando de que ellos sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada para detenerlo“, sostuvo Campillai.

En esa línea, sostuvo que los exgenerales recibían permanentemente la información durante la época y, de acuerdo con los antecedentes recabados por Fiscalía, entre octubre de 2019 y marzo de 2020 hubo 131 personas con lesiones graves provocadas por carabinas lanzagases.

Asimismo, cuestionó las señales entregadas por el entonces general director de la institución antes de los hechos que la afectaron en 2019: “Unos 13 o un poquito más de días antes de lo que me pasó a mí, el general director dijo en un audio que todo el mundo escuchó: ‘A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial‘”, sostuvo.

Por ello, solicitó que la investigación se profundice, además de que declaren los jefes operativos que tomaron conocimiento de su caso esa misma noche y que la institución entregue los documentos internos correspondientes, recordando que “incluso mi agresor, condenado a 12 años, dijo en una entrevista que la institución los entregó“.

“Pedimos que Carabineros entregue los documentos internos y pedimos que se investigue como corresponde. Porque no solamente en mi caso yo fui la afectada, sino que mi hermana, que me acompañaba en el paradero para ir camino a mi trabajo, cuando me quiso ayudar y auxiliar, Carabineros le lanzó gases lacrimógenos”, agregó.

La senadora descartó que la denuncia sea por un ataque contra la institución o por motivos de “venganza” política.

Aseguró que “esto no es venganza. Porque sabemos y yo sé que hay un sector de la derecha que dice que nosotros solamente buscamos venganza (…) Lo que nosotros buscamos es justicia. Justicia plena. Y tampoco es una ofensiva en contra de carabineros”.

“Porque exigir cuentas al alto mando también busca defender a aquellos funcionarios que cumplen la ley como corresponde“, concluyó.