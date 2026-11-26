El presidente José Antonio Kast recibió a su par de Polonia, Karol Nawrocki, quien se encuentra en visita oficial a Chile.

Los mandatarios sostuvieron una reunión privada en La Moneda donde abordaron materias para fortalecer las relaciones bilaterales. También tuvieron una cita ampliada con sus respectivas delegaciones.

Posteriormente, ofrecieron una declaración conjunta donde Kast expresó que “es un honor recibirlos en el Palacio de La Moneda, en la primera visita de un presidente de Polonia a Chile en más de dos décadas; y queremos que este encuentro marque el comienzo de un fortalecimiento en nuestra amistad, un mayor intercambio en temas empresariales, en temas culturales, en temas sociales, en temas científicos”.

Luego continuó: “Nuestra amistad tiene nombre propio, Ignacio Domeyko, (que) llegó a Chile en 1838. Formó nuestros ingenieros en minas y en otras áreas, fue rector de la Universidad de Chile y Chile lo hizo uno de los suyos”.

“Hoy Polonia apoya el proyecto de restaurar en el barrio Yungay lo que fue su casa, que ha sido mantenida con mucho esfuerzo por la familia Domeyko, a quienes le agradecemos el esfuerzo permanente por mantener la figura de Ignacio Domeyko”, profundizó.

¿Qué hablaron los presidentes de Chile y Polonia?

Kast destacó la inversión extranjera en territorio nacional: “La historia de hoy, de amistad y de relaciones, se escribe en el norte en una pequeña comuna con mucha fuerza, Sierra Gorda, donde está la mayor inversión polaca fuera de sus fronteras y nos sentimos honrados de que así sea”.

Y comentó que junto a Nawrocki hablaron sobre “cómo seguir avanzando en minería, en la cooperación con nuestros servicios geológicos, en astronomía, con nuestra política de cielos oscuros, en la investigación antártica, donde se cumplen el próximo año 50 años de la base antártica polaca”.

En esa línea, recordó una invitación realizada por el canciller Francisco Pérez Mackenna “para un gran evento que se realizará en marzo de 2027 aquí en Chile, que denominamos Choose Chile, para mostrarle a más inversionistas lo que es nuestra patria, para que haya más intercambio y más colaboración para crecer en lo que denominamos capital humano”.

Por otro lado, los presidentes Kast y Nawrocki hablaron sobre el tratado de Alta Mar (BBNJ): “He solicitado a usted y a la delegación que se pueda estudiar por parte de Polonia el tema del tratado que ustedes todavía no ratifican, pero que puedan analizar lo importante que sería para nuestra nación ser la sede de ese tratado, que hoy día levantamos en unión con Bélgica para poder resguardar siempre la investigación científica y el cuidado de nuestros mares”.

“Chile y Polonia creen en el derecho internacional y en el diálogo, y por eso también reiteramos nuestro respaldo a la soberanía de cada nación, la integridad territorial de cada nación, en este caso, de Ucrania, y a una paz que debe alcanzarse en base al diálogo”, sostuvo el jefe de Estado.

“Queremos fortalecer esos vínculos para seguir caminando y soñando juntos una mejor patria suya y nuestra, tal como lo hizo Ignacio Domeyko. Bienvenido a Chile y gracias por su espíritu de amistad“, cerró.