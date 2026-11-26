En 2021, C. Tangana publicó El Madrileño, un álbum con el que se distanció de sus trabajos anteriores e incorporó géneros como la rumba, el flamenco y el bolero.

El proyecto, que contó con la participación de artistas como Jorge Drexler, Andrés Calamaro y Toquinho, dio origen a una gira internacional que concluyó en Santiago en noviembre de 2022.

Parte de ese proceso quedó registrado en Esta ambición desmedida, documental estrenado en 2023 que durante noviembre de 2026 se incorporó a la oferta de streaming disponible en Chile.

La película, dirigida por Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González, sigue durante más de cuatro años a Antón Álvarez, nombre real del músico español. El relato comienza con la gestación del disco en Cuba y aborda las negociaciones económicas, los ensayos y las diferencias creativas que surgieron durante la preparación de la gira Sin cantar ni afinar.

El largometraje también explora la relación entre la vida profesional y personal del artista, con apariciones de su pareja, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre, y de Paloma Mami, con quien lanzó en 2019 la canción No te debí besar. El videoclip de esta colaboración fue dirigido por González, uno de los realizadores del documental.

De los Premios Goya al regreso de C. Tangana al rap

Presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en septiembre de 2023, Esta ambición desmedida obtuvo una nominación a Mejor Película Documental en los Premios Goya 2024 y fue distinguida en la categoría de Mejor Guion de Largometraje Documental en los Premios ALMA de ese mismo año.

Su estreno latinoamericano tuvo lugar en junio de 2024, durante la inauguración de la 39ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México.

La distribución digital de la película en Chile coincide con el lanzamiento de Milko Freestyle, canción con la que C. Tangana retomó el rap y abordó, entre otros asuntos, las críticas que recibió dentro de la escena del hip hop tras la publicación de El Madrileño.

¿Dónde ver el documental de C. Tangana en Chile?

La película, de 118 minutos de duración, está disponible en estaambiciondesmedida.com mediante un sistema de arriendo y compra digital, sin necesidad de contratar una suscripción.

Según informó Little Spain, productora del largometraje, el arriendo por 48 horas tiene un valor de US$3,99, mientras que la compra cuesta US$10,99.