La República Democrática del Congo está acortando la distancia con Chile en las exportaciones de cobre. Entre julio y septiembre de este año, el país africano exportó 1.003.760 toneladas del metal, según las estadísticas mineras del tercer trimestre publicadas por su Ministerio de Minas.

Es la primera vez que sus envíos trimestrales superan el millón de toneladas, de acuerdo con las series del mismo ministerio.

En el mismo período, Chile exportó 1.282.900 toneladas de cobre fino, de acuerdo con datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elaborados con información del Servicio Nacional de Aduanas. La cifra es 9,9% menor que las 1.423.600 toneladas embarcadas en el tercer trimestre de 2025.

NEGOCIOS Exportaciones trimestrales de cobre, en miles de toneladas Chile, 3T 2026 1.282,9 Congo, 3T 2026 1.003,8 Brecha, 3T 2026 279,1 ■ Chile ■ Congo (RDC) 3T 2026: Congo supera por primera vez el millón de toneladas en un trimestre 1.600 1.200 800 400 0 1.282,9 1.003,8 1T

2025 2T

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2026 La brecha entre ambos países bajó de 667,9 mil toneladas en el 1T 2025 a 279,1 mil en el 3T 2026, una reducción de 58,2%. Fuente: Cochilco, con datos del Servicio Nacional de Aduanas (Chile); Ministerio de Minas de la República Democrática del Congo. Elaboración: CNN Chile.

Con ello, la diferencia entre ambos países se redujo a cerca de 279 mil toneladas en el trimestre. Chile exportó así alrededor de 1,28 veces lo que envió el Congo, en momentos en que la producción chilena atraviesa su peor año en más de dos décadas y la del país africano sigue en expansión.

Según el informe del Ministerio de Minas congoleño, elaborado por su Célula Técnica de Coordinación y Planificación Minera (CTCPM) junto al instituto nacional de estadísticas de ese país, las exportaciones de cobre alcanzaron 349.637 toneladas en julio, 320.379 toneladas en agosto y 333.744 toneladas en septiembre.

En lo que va del año, el país africano acumula envíos por 2.727.977 toneladas. En el primer semestre había exportado 1.724.217 toneladas, un 4,5% más que en igual período de 2025.

El 86% de lo que exporta el Congo corresponde a cátodos de cobre, de acuerdo con el mismo informe, y la provincia de Lualaba se mantiene como el principal polo exportador. El país también ha restringido este año la exportación de concentrados de cobre y cobalto, con el objetivo de promover el procesamiento local del mineral.

El avance del Congo se explica por una ola de inversiones en yacimientos de alta ley, como Kamoa-Kakula, operado por Ivanhoe Mines y Zijin Mining. Según datos de su Banco Central, el país produjo 986.582 toneladas de cobre en 2016, mientras que en 2025 sus exportaciones llegaron a 3.403.006 toneladas, de acuerdo con el Ministerio de Minas.

Exportaciones chilenas de cobre caen 7% en 2026

Del lado chileno, la caída de las exportaciones refleja el deterioro de la producción. Entre enero y septiembre, los embarques de cobre sumaron 4.037.500 toneladas, un 7,0% menos que en el mismo período de 2025, según Cochilco.

La baja se concentró en septiembre, cuando Chile exportó 354.600 toneladas, el menor nivel mensual desde al menos 2023 en la serie que publica Cochilco. En julio se embarcaron 506.400 toneladas y en agosto, 421.900 toneladas.

Por tipo de producto, los envíos de cobre refinado cayeron 8,4% en los primeros nueve meses del año, hasta 1.172.500 toneladas, mientras que los graneles, categoría que incluye principalmente concentrados, retrocedieron 9,0%, hasta 2.649.900 toneladas. Estos últimos representan dos tercios de las exportaciones chilenas de cobre.

La producción de cobre de mina, en tanto, acumuló 3.633.100 toneladas entre enero y septiembre, un 8,5% menos que en igual período de 2025. Solo en septiembre, la producción cayó 15% hasta 385.100 toneladas, arrastrada por las menores cifras de Escondida, de BHP, y de Codelco.

Cochilco proyecta que Chile seguirá liderando la producción mundial

En su Informe de Tendencias del Mercado del Cobre del tercer trimestre, Cochilco proyectó que la producción chilena cerrará 2026 en 4,935 millones de toneladas, una caída de 8,4% respecto del año pasado y el menor nivel desde 2003. Para 2027 espera una recuperación de 3%, hasta 5,084 millones de toneladas.

En el mismo informe, Cochilco estimó que la producción del Congo crecerá 6,5% este año, hasta 3,629 millones de toneladas. Con ello, Chile se mantendría como el mayor productor de cobre del mundo, con una diferencia de cerca de 1,3 millones de toneladas sobre el país africano.

Pese al avance del Congo en el trimestre, Chile sigue con una ventaja amplia en el acumulado del año, con 4,04 millones de toneladas exportadas, frente a 2,73 millones del país africano. La diferencia supera los 1,3 millones de toneladas.

Los dos países, además, exportan productos distintos. Mientras la mayor parte del cobre chileno sale como concentrado, el Congo vende principalmente cátodos. En cobre refinado, el país africano ya supera a Chile.

En 2025 exportó 2,40 millones de toneladas, según datos del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG) citados por Fastmarkets, mientras que Chile embarcó 1,64 millones de toneladas, de acuerdo con Cochilco.