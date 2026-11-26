Este jueves se reveló que el Gobierno del presidente José Antonio Kast estaría realizando gestiones para la visita al país del canciller de Venezuela, Oliver Blanco, prevista para el próximo mes.

De acuerdo con información de Radio ADN, aún no hay una fecha definitiva para el arribo de Blanco al país. Sin embargo, se estima que podría llegar a mediados de diciembre.

Durante su visita, el representante de Caracas tendría contemplada una reunión con su par, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. A lo anterior se suman eventuales pronunciamientos conjuntos y progresos tangibles en el ámbito consular.

La visita de Blanco se daría tras el encuentro que ambas autoridades sostuvieron en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España.

En dicha instancia, abordaron diferentes temas, como el avance de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela tras la reapertura de los consulados chilenos en Venezuela por parte del Gobierno.

Asimismo, se planteó la posibilidad de avanzar en las relaciones comerciales y en materia de inversiones entre ambos países. La instancia tuvo una acogida positiva en ambas partes y facilitó un vínculo directo entre las autoridades, según consignó el medio antes citado.