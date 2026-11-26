La Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió la resolución N° 336/2026 que restringió de manera total el uso del fuego para quemas agrícolas y forestales en las 21 comunas de la Región de Ñuble.

La medida se debe a los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y de la Sección de Análisis y Predicción de Incendios Forestales de Conaf, que advierten sobre un “aumento en la velocidad del viento y un alza sostenida en las temperaturas, configurando un escenario propicio para el inicio y avance del fuego”.

La restricción comenzó a regir a partir de las 00:00 horas de este miércoles 25 de noviembre y se mantendrá de manera indefinida hasta nuevo aviso.

Desde la Corporación explicaron que su objetivo es “resguardar la seguridad de las familias rurales, proteger los sistemas productivos y evitar la propagación de incendios forestales”.

El Director Regional de Conaf Ñuble, Domingo González Zúñiga, indicó que se realizarán monitoreos permanentes en zonas de mayor vulnerabilidad y se reforzarán los patrullajes para asegurar el respeto a la disposición.

“Se emitió una resolución de suspensión del uso del fuego hasta nuevo aviso. Esto debido a las condiciones climáticas de altas temperaturas pronosticadas para los próximos tres días y también las velocidades de viento que van a oscilar con ráfagas entre 40 y 50 km/h. Esto considerando que, debido al fenómeno de El Niño y a la primavera lluviosa, existe un gran desarrollo exuberante de los pastos y toda la vegetación, que ya está comenzando a secarse y está disponible para la propagación de los incendios forestales”, profundizó.

Las autoridades remarcaron el llamado a agricultores, propietarios de predios y a la comunidad en general a denunciar inmediatamente cualquier columna de humo o uso ilegal del fuego al teléfono de emergencias 130 de Conaf, al 132 de Bomberos o al 133 de Carabineros, además de mantenerse informados sobre el estado de las restricciones a través de los canales oficiales.