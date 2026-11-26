El Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por Johannes Kaiser, anunció que se reunirá el próximo jueves 3 de diciembre para dialogar con la ministra de Salud, May Chomali, sobre las terapias de hormonización cruzada en menores de 18 años.

La noticia llega en medio de la polémica que generó el rechazo por parte del Senado a la indicación impulsada por el Ejecutivo que buscaba prohibir las terapias hormonales para menores de edad, lo que tensionó las relaciones entre el Gobierno y partidos oficialistas, especialmente al Partido Republicano y a libertarios; estos últimos amenazaron con llevar adelante una acusación constitucional contra la titular de Salud.

Por lo que el Ministerio de Salud (Minsal) anunció que mantendrá el diálogo con los parlamentarios. En ese escenario, Chomali se reunirá el próximo jueves con representantes de los partidos que forman el oficialismo: Renovación Nacional (RN), Unión Democrática Independiente (UDI), Evópoli (EVO), Partido Republicano (REP) y Partido Social Cristiano (PSC).

Pese a que los libertarios no forman parte de la coalición, también participarán de la reunión.

Durante un punto de prensa, Kaiser explicó que “El Ministerio de Salud tuvo ocho meses para hacerse cargo de esta situación, no es ninguna novedad. Muchos parlamentarios de distintos partidos, también de partidos de gobierno, representaron al ministerio esta situación, hasta el momento no había habido una reacción positiva”.

“Evidentemente que nos cuesta conversar sobre esto si al frente tenemos una ministra que desconoce ciertos hechos básicos sobre los cuales existe ya consenso. Eso nos pone cuesta arriba”, añadió.

Sobre la acusación constitucional, Kaiser no descartó la posibilidad de presentarla, aunque enfatizó que se trata de una decisión por parte de los parlamentarios.

Por otra parte, el jefe de bancada de libertarios, el diputado Hans Marowski, sostuvo las expectativas de la reunión y se refirió a los compromisos durante su campaña del Presidente José Antonio Kast.

“Tiene que hacer lo correcto. Primero cumplir con el plan que ha propuesto el actual presidente Kast cuando era candidato desde el año 2017 en adelante”, sostuvo.

“Segundo, el cumplir el compromiso que adquirió la ministra con diferentes parlamentarios, dentro de los cuales estábamos nosotros los nacional libertarios, hecho que fue reconocido por la ministra hace muy poco, y presentar un plan para en el corto plazo ofrecerle soluciones al país para dar tranquilidad a las familias que están sufriendo este tipo de problemas”, agregó.