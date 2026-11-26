Carabineros de Chile investiga este jueves el hallazgo de un feto de cerca de 14 semanas de gestación en la intersección de Pedro Montt con avenida Francia, en Valparaíso.

Según explicó el Ministerio Público, una mujer en situación de calle recogió basura mientras buscaba especies de valor en la esquina de Chacabuco con avenida Francia y la trasladó hasta el cruce de Pedro Montt con avenida Francia.

“Una adulta en situación de calle manifestó que en calle Chacabuco con Avenida Francia habría sacado basura buscando especies de valor, trasladándolas a la intersección inicial”, detalló la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Constanza Díaz, a T13.

En esa línea, señaló que, al llegar al cruce, la mujer abrió una caja en la que encontró el cuerpo y llamó a Carabineros para alertar del hallazgo.

“Al abrir una caja de cartón encontró envuelto en una sábana un cuerpo pequeño similar a un feto en gestación”, precisó.

Tras ello, personal policial concurrió al lugar y se solicitó la presencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo personal confirmó que el cuerpo correspondía a un feto de cerca de 14 semanas de gestación.

Finalmente, la fiscal afirmó que las diligencias para esclarecer las circunstancias del hallazgo estarán a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

“Se instruyó la concurrencia de personal especializado de la SIP, Labocar y posteriormente del Servicio Médico Legal”, agregó.