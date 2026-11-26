El expresidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, cuestionó al vocero Gonzalo Arenas por sus declaraciones sobre la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y defendió el desempeño de la secretaria de Estado, a quien calificó como una persona cuyo mérito ha sido reconocido por su trayectoria profesional.

En entrevista con La Segunda, Larraín fue consultado por su evaluación de Arenas, a quien definió con una sola palabra: “Vacilante“.

El exdirigente también explicó sus críticas al subsecretario, luego de que este cuestionara a Lincolao en Tolerancia Cero, luego de que afirmara que existía “un problema en el Ministerio de Ciencia” y que este “no ha funcionado como esperábamos”.

“Dije eso porque me pareció que el comentario era dañino para ella. Lincolao es un símbolo de lo que puede hacer una persona valiosa en una sociedad que reconoce el mérito”, sostuvo Larraín.

En esa línea, destacó la trayectoria de la titular de Ciencia y de su reciente viaje a Estados Unidos, donde se reunió con representantes del mundo tecnológico, incluido Sam Altman, CEO de OpenAI, con quien consiguió un acuerdo para que la administración chilena pueda beneficiarse de la inteligencia artificial.

“En conclusión, doña Ximena Lincolao le hizo huichipirichi y trululú a todos sus críticos, porque la verdad es que vuela muy alto y, de esa manera, ayuda mucho a que este país funcione mejor”, afirmó.

Tras ello, indicó: “Yo creo que al vocero y a alguno más que estaban por ahí en el entrevero, que no conozco, pero sé que había un poquito de tironeo“.

Finalmente, abordó la relación entre el Partido Republicano y Chile Vamos, sosteniendo que el vínculo entre ambos sectores ha sido razonables y destacó la colaboración de los colectivos.

“Me parece que hasta el momento la relación con Chile Vamos ha sido de trabajo al Gobierno, razonable. Pensemos que Chile Vamos no votó por el Presidente Kast en primera vuelta, y hasta ahora ha colaborado razonablemente con el Gobierno. Ha habido algunos roces, pero ¿cuándo no los hay? La gestión del Gobierno no es pan comido”, añadió.