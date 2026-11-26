(CNN) – Israel ha intensificado su campaña de asesinatos selectivos en Gaza, atacando y matando a comandantes y líderes políticos de Hamas, mientras la administración de Trump insta al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a avanzar con el plan de alto el fuego mediado por EE. UU.

El jueves, el Ejército israelí mató a Khaled Abu Nada, un alto miembro del Buró Político de Hamas y viceministro de Educación de la organización, en un ataque en el centro de Gaza. Según un comunicado de Hamás, el ataque contra su apartamento residencial también mató a su esposa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que la muerte de Abu Nada afectaría las “operaciones financieras y la capacidad para formular políticas económicas” de Hamás. Hamás afirmó que el ataque fue resultado de la “política de asesinatos sistemáticos” de Israel y advirtió que “atacar viviendas civiles constituye una violación continua del acuerdo de alto el fuego en Gaza y una violación flagrante de todas las leyes, normas y convenciones internacionales y humanitarias”.

Desde que se firmó el alto el fuego nominal hace más de un año, Israel ha ejecutado ataques casi diarios contra Gaza dirigidos a Hamás. Según el Ministerio de Salud palestino, más de 1.600 palestinos han muerto en Gaza en ataques u operaciones militares israelíes durante ese período.

En las últimas semanas, Israel ha intensificado esos ataques. El miércoles, Israel atacó y mató a Muhammad Abu al-Aouf, jefe del aparato de seguridad interna de Hamás en el norte de Gaza. Un día antes, las FDI mataron al comandante de al-Aouf, Naeem Muhammad Abu Nahal, quien dirigía la seguridad interna de Hamas en toda Gaza. En cada uno de estos casos, las FDI dijeron que el asesinato representaba un “golpe” a la capacidad de liderazgo de Hamas, pese a que la organización militante ha afianzado firmemente su poder en la mitad de Gaza que no está ocupada por el Ejército israelí.

La semana anterior, las FDI llevaron a cabo ataques casi todos los días contra Hamas y la Yihad Islámica Palestina, desde líderes de pelotón hasta comandantes de Nukhba, una fuerza especial dentro del brazo militar de Hamas.

En cada caso, las FDI emitieron prácticamente la misma justificación: “A lo largo de la guerra, y en particular recientemente, los terroristas impulsaron ataques contra los soldados de las FDI y civiles israelíes y actuaron para restablecer las capacidades de las organizaciones terroristas en Gaza, violando sistemáticamente el alto el fuego”.

Hamás responsabilizó tanto a Israel como al Consejo de Paz respaldado por EE.UU. por los ataques en curso. El grupo dijo que el consejo “tiene responsabilidad política y moral por la continuación de estos crímenes como resultado de su silencio y su incapacidad para detener la agresión, así como por seguir brindando cobertura y apoyo a la ocupación”.

El consejo fue creado por el Gobierno de Trump y respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para impulsar el plan de alto el fuego en Gaza firmado en octubre de 2025. Pero el plan se estancó pocas semanas después de su implementación, y gran parte de Gaza sigue en ruinas por las acciones de Israel.

Israel, aislado globalmente

El martes, Netanyahu habló por teléfono con Jared Kushner, yerno de Trump, quien desempeñó un papel crucial en la elaboración del acuerdo de alto el fuego, según una fuente israelí que afirmó que hablaron sobre Gaza.

Según Axios, Kushner instó a Netanyahu a cumplir las obligaciones de Israel en virtud del plan de alto el fuego, que exigiría que Israel dejara de atacar Gaza y comenzara a retirar las fuerzas que ocupan más de la mitad del territorio del enclave.

Pero Netanyahu se ha negado a avanzar con el plan de 20 puntos hasta que Hamás esté completamente desarmado. La semana pasada, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que Israel “no se retirará de las líneas actuales de las zonas de seguridad” hasta que Hamás sea “desmantelado”. También advirtió que Israel está preparado para ocupar una mayor parte de Gaza.

Hamás se ha negado a desarmarse unilateralmente y afirma que solo lo hará junto con una retirada gradual de Israel de Gaza.

En una extensa entrevista con la revista New York, Kushner advirtió que Israel se estaba aislando cada vez más a nivel mundial. “Siento que la encrucijada es que Israel podría resurgir de la tragedia del 7 de octubre, (y) estar mucho más seguro y mucho más integrado en el mundo, o puede continuar por la trayectoria actual, que tiende a convertirlo en un paria mundial”, afirmó.

En otra entrevista, con Mathias Döpfner, CEO de Axel Springer, la empresa matriz de POLITICO, Kushner describió a Netanyahu como alguien que “no siempre facilita” los avances en el plan del Gobierno de Trump para Gaza, y lanzó su crítica más contundente contra la postura general de Israel al argumentar que debería abandonar su “mentalidad constante de tiempos de guerra” y adoptar la diplomacia económica como lo hacen los Estados árabes del Golfo.

Pero Netanyahu no ha mostrado ninguna disposición a hacer concesiones respecto de Gaza para impulsar el acuerdo de alto el fuego, particularmente cuando sus aliados de extrema derecha han abogado por más ataques en Gaza y por la emigración de los palestinos del territorio devastado.

El miércoles, Kushner dijo en una entrevista para un pódcast que Israel “necesita abandonar la mentalidad constante de tiempos de guerra y centrarse en la diplomacia económica”.