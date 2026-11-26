La ministra de la Mujer y Género, Judith Marín, abordó este jueves la reciente aprobación por parte del Senado al proyecto Sala Cuna Universal, iniciativa que fue despachada por el Congreso tras cinco años de discusión.

Con este paso, la iniciativa quedó lista para ser promulgada por el Presidente José Antonio Kast, pasar por el control de toma de razón en la Contraloría General de la República y luego ser publicada en el Diario Oficial para entrar en vigencia como ley.

En diálogo con Radio Infinita, la titular de la cartera defendió el esquema de financiamiento acordado durante la tramitación, y enfatizó que resguarda tanto el empleo formal como las finanzas públicas.

“La fórmula es responsable. Se hace cargo de dos realidades: una que es no encarecer los costos laborales y también de la realidad fiscal del país, y por otro lado, la Superintendencia de Pensiones”.

“En todas las instancias, las comisiones donde fueron convocados y cuando se pudo también conversar con los parlamentarios, dejaron bastante en claro que no se va a ver afectada la sustentabilidad del fondo de seguro de cesantía, incluso en escenarios críticos donde también se hizo el ejercicio”, sostuvo la autoridad.

La normativa busca garantizar el acceso al derecho a sala cuna para madres y padres trabajadores dependientes e independientes. Elimina la actual barrera del artículo 203 del Código del Trabajo que exige este beneficio solo a las empresas con 20 o más trabajadoras.

“E l copago sí se va a limitar”

Respecto al financiamiento del proyecto, funciona mediante un fondo solidario sostenido por una cotización del 0,30% con cargo al empleador, monto que se compensará con una reducción equivalente en las cotizaciones destinadas al Seguro de Cesantía.

Respecto al desembolso que deberán asumir las familias en los establecimientos que cobren por sobre el aporte estatal base, la ministra adelantó que se fijará un límite máximo y subsidios de acuerdo a su posición socioeconómica.

“El copago sí se va a limitar. En la próxima ley, se busca poner un tope de un 20% en el copago”, confirmó la ministra.

En esa línea explicó que “tenemos un compromiso al respecto y estamos considerando un aporte solidario para las familias con menores ingresos. Me refiero a un aporte de hasta el 50% del diferencial. Cuando hablamos de las familias del 40% más vulnerable del registro social de hogares y un aporte del 30% para las familias del 60% del Registro Social de Hogares”.

Consultada sobre los cuestionamientos de la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien advirtió que el proyecto fija el aporte del fondo, pero no establece un precio máximo para los establecimientos privados, lo que deja abierto el monto de copago según el arancel de cada sala cuna. Marín afirmó que “eso se va a ordenar en la próxima ley miscelánea“.

Explicó que “se va a ingresar el Ministerio del Trabajo, donde buscamos limitar hasta el 20% y sí estamos considerando un aporte a este diferencial de un 50 o un 30 depende del porcentaje de vulnerabilidad del registro social de hogares”.