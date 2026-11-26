El dólar podría bajar de los $1.000 durante el próximo año, el IPSA subir hasta los 12.000 puntos y el cobre mantenerse en torno a los US$ 5,80 por libra, aunque la menor producción minera seguiría limitando los beneficios de esos precios para Chile.

Así lo proyecta un informe de perspectivas de mercado para 2027 dado a conocer este jueves, elaborado por el equipo de Research de XTB. El tipo de cambio cerraría 2027 en un rango de entre $920 y $990, con una referencia cercana a $950. Frente a los $1.040 en que se cotizaba este jueves, ese nivel implica una caída de 8,7%.

La recuperación de la producción minera y los precios elevados del cobre podrían favorecer la oferta de divisas, mientras una inflación más controlada mejoraría la confianza en los activos chilenos, explica el informe. Sin embargo, advierte que las tasas elevadas en Estados Unidos y la dependencia energética del país seguirán limitando la apreciación del peso.

Un nuevo repunte del petróleo, un dólar global más fuerte o dificultades para cumplir las metas fiscales podrían llevar el tipo de cambio hacia la parte alta del rango.

IPSA alcanzaría los 12.000 puntos en 2027

En la bolsa local, el escenario central de XTB contempla un IPSA de entre 11.500 y 12.500 puntos al cierre de 2027, con un objetivo de referencia de 12.000 puntos. Desde los 10.541 puntos que marcaba este jueves, eso supone un alza de 13,8%.

La proyección considera un crecimiento de las utilidades de las empresas de entre 8% y 12%, y múltiplos de valoración relativamente estables, de entre 10,5 y 11 veces las ganancias esperadas. Según el informe, tras el fuerte desempeño de 2025, el índice mostró una evolución más moderada este año, con mejoras en las compañías eléctricas e industriales y mayores dificultades en los resultados de los bancos.

“La materialización de este escenario dependerá de una recuperación más amplia de los resultados corporativos, especialmente en consumo, servicios e industria”, señala el estudio.

Para el cobre, XTB proyecta un precio promedio de US$ 5,80 por libra en 2027, dentro de un rango de entre US$ 5,50 y US$ 6,10, respaldado por la electrificación, la infraestructura tecnológica y las restricciones de oferta minera.

La estimación se ubica por debajo de los US$ 5,95 que proyectó Cochilco para el próximo año en su último Informe de Tendencias, y por encima de los US$ 5,35 en que se cotizaban los futuros del metal en Comex este jueves.

Para la corredora, el principal problema de Chile no está en el precio, sino en la producción. El informe estima que la producción nacional crecería apenas 3% en 2027, tras una caída de 8,4% este año, en línea con las proyecciones de Cochilco.

Menores leyes minerales, interrupciones operativas y elevados costos de inversión podrían limitar los beneficios de este período de precios altos.

Crecimiento económico y riesgos para 2027

En materia económica, XTB anticipa una recuperación en 2027, aunque advierte que podría avanzar más rápido que la creación de empleo, especialmente si se concentra en sectores intensivos en capital.

La debilidad del mercado laboral, el encarecimiento de la energía y la convergencia de la inflación hacia la meta de 3% serán claves para el consumo y para el margen de acción del Banco Central.

A nivel internacional, el informe asigna una probabilidad de 55% a un escenario central de alzas bursátiles que se extienden gradualmente a más sectores. Otorga un 20% a un escenario de mayor expansión, impulsado por avances de productividad y una moderación de la inflación, y un 25% a una corrección más profunda ante condiciones financieras restrictivas y un deterioro de las expectativas empresariales.

Según el análisis, la mayoría de los bancos ve al S&P 500 cerrando 2027 entre 8.400 y 9.000 puntos. Si la inteligencia artificial eleva los márgenes en toda la economía, el índice podría llegar a 9.800 puntos, mientras que si estalla la burbuja de inversión en centros de datos, algunos bancos ven la zona de los 5.000 puntos.

La corredora identifica la inversión en inteligencia artificial como el principal foco de riesgo. Los grandes proveedores de infraestructura tecnológica proyectan invertir US$ 1,3 billones en 2027, pese a un flujo de caja libre agregado negativo cercano a US$ 280.000 millones, lo que aumenta su vulnerabilidad si el crédito se encarece.

“Todo depende de la calidad de los pronósticos, porque si las estimaciones empiezan a caer, el múltiplo bajo deja de proteger y se convierte en una señal de alerta”, advierte el informe sobre el Nasdaq 100, que cotiza a 19,5 veces sus utilidades esperadas, su menor nivel desde fines de 2022.

En materias primas, XTB proyecta un precio promedio del Brent de entre US$ 75 y US$ 85 por barril en 2027, aunque advierte que el conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal riesgo de nuevas alzas. Para el oro contempla una recuperación gradual, sostenida por las compras de los bancos centrales.

Las siete acciones que recomiendan mirar para 2027

El informe incluye además una selección de siete acciones para el próximo año. ServiceNow destaca por cobrar a sus clientes según el uso de sus funciones de inteligencia artificial. Nvidia, por entrar a 2027 con su múltiplo más bajo en años pese a mantener su liderazgo en aceleradores. Rheinmetall, como la principal apuesta por el rearme europeo.

En la lista también figura Alphabet, cuya acción cae más de 30% desde su máximo de US$ 408 mientras su negocio sigue sólido. Le siguen CME Group, que gana con la incertidumbre al operar una de las principales bolsas de derivados del mundo, y Vertiv, proveedora de energía y refrigeración para centros de datos. Cierra Microsoft, que según la corredora vivirá en 2027 “el año de cobrar por la IA”.