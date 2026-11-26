El cineasta chileno Hugo Covarrubias, director de Bestia (2021), compartió detalles sobre el proceso creativo del cortometraje nominado al Oscar durante una clase magistral realizada el domingo 22 de noviembre en Recife, Brasil.

La actividad formó parte de ANIMAGE Conecta, instancia de formación del Festival Internacional de Animación de Pernambuco, donde el realizador abordó las decisiones artísticas y técnicas detrás de la producción realizada mediante animación stop motion.

Inspirada en Ingrid Olderöck, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de Augusto Pinochet, Bestia explora la psicología de su protagonista a través de una historia de ficción.

Según informó la organización del festival, Covarrubias explicó que inicialmente tuvo dudas sobre abordar a una figura histórica vinculada a hechos de extrema violencia.

Finalmente, optó por construir un thriller psicológico que evitara explicar directamente los acontecimientos retratados.

Los secretos visuales detrás de Bestia

Durante la clase magistral, el director detalló el simbolismo de los materiales utilizados para construir a la protagonista, cuyo rostro tiene la apariencia de una muñeca de porcelana.

La rigidez, fragilidad y estructura hueca de ese material fueron utilizadas como recursos expresivos para representar aspectos del personaje.

Covarrubias también mostró cómo una misma expresión facial puede transmitir emociones diferentes dependiendo de la iluminación, los encuadres y la música. Asimismo, explicó que la paleta de colores se vuelve progresivamente más fría a medida que avanza el relato.

El regreso de Hugo Covarrubias al festival brasileño

La participación del realizador tuvo un antecedente especial: Bestia recibió el premio a Mejor Cortometraje del ANIMAGE en 2021, antes de competir por el Oscar a Mejor Cortometraje Animado en 2022.

Durante su presentación, Covarrubias también repasó su trayectoria, desde sus primeros trabajos de animación vinculados al teatro hasta su participación en producciones infantiles como Horacio y los Plasticines y Puerto Papel.

La 16ª edición del Festival Internacional de Animación de Pernambuco se desarrolla hasta el 29 de noviembre en Recife, con una selección de más de 280 películas provenientes de 60 países.

La programación y otras actividades del encuentro pueden consultarse en el sitio oficial del festival, animagefestival.com