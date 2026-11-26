La comedia romántica “Love Actually” (2003), conocida como “Realmente amor” en Latinoamérica, regresará a las salas de cine este jueves 10 de diciembre en una versión remasterizada en formato 4K de este clásico de las fiestas de fin de año.

La producción escrita y dirigida por el cineasta británico Richard Curtis, guionista de “Un lugar en Notting Hill” y director de “Cuestión de tiempo”, volverá a las salas de cine en su versión subtitulada al español.

La película reúne a un emblemático elenco encabezado por figuras del cine británico como Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson y Alan Rickman, junto a intérpretes que por entonces comenzaban a consolidar su carrera internacional, entre ellos Keira Knightley, Andrew Lincoln, Chiwetel Ejiofor y Thomas Brodie-Sangster.

Además, su participación le dio a Bill Nighy el premio BAFTA a Mejor Actor de Reparto.

¿De qué trata “Love Actually”?

Ambientada en Londres durante las semanas previas a Navidad, la película entrelaza distintas historias sobre las complejidades del amor.

Desde un primer ministro que se enamora de una asistente en 10 Downing Street y un escritor que construye un vínculo más allá de la barrera del idioma, hasta un viudo reciente que acompaña a su hijastro en su primer romance.

El regreso de “Love Actually” a los cines permitirá volver a ver en pantalla grande las icónicas escenas románticas, como la declaración silenciosa con cartulinas de Andrew Lincoln a Keira Knightley, el baile del primer ministro interpretado por Hugh Grant al ritmo de The Pointer Sisters o el desesperante rito que Rowan Atkinson sigue para envolver un regalo.

Con su regreso en formato 4K, la producción apunta a reunir tanto a los seguidores que ya la consideran un clásico de fin de año como a nuevas generaciones de espectadores que podrán disfrutarla por primera vez en la pantalla grande desde el 10 de diciembre.

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