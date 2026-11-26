Esta jornada, el Colegio de Profesores calificó de “muy preocupante” el fallo del Tribunal Constitucional (TC), luego del rechazo al requerimiento de inconstitucionalidad contra el proyecto que flexibiliza el traspaso de establecimientos educacionales públicos a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Al respecto, el presidente del gremio, Mario Aguilar, manifestó su descontento y la preocupación del organismo ante la rebaja de exigencia que contempla la iniciativa.

Tras ello, además criticó la rapidez con la que se resolvió el requerimiento. “Recién hoy día hubo audiencias y después alegatos, y resolvió casi en forma inmediata“, dijo.

En cuanto a la finalidad de la iniciativa, Aguilar indicó: “Se abre la posibilidad de que municipios que tienen deuda previsional, que tienen una gestión financiera deficiente, incluyendo algo tan grave como no estar al día en las cotizaciones previsionales, igualmente puedan hacer la solicitud”, advirtiendo riesgos de permitir que los municipios morosos postergen el traspaso de sus recintos educacionales.

En ese contexto, añadió que podrían haber jefes comunales que, a su juicio, por razones políticas y no educativas, “quisieran mantener la administración de la educación para seguir administrando esos recursos, para seguir haciendo nombramientos, cargos, prebendas, etc. Eso nos parece grave“.

El presidente del gremio apuntó a lo que calificó como una contradicción: “Una ley que dice querer mejorar la calidad de la educación pública, pero por otro lado lo que hace es bajar muchísimo los requisitos de calidad de gestión y de calidad de trabajo pedagógico”