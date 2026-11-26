El Gobierno celebró el despacho de la Ley de Presupuestos 2027, mientras que el Partido Nacional Libertario (PNL) cuestionó el resultado de la tramitación.

La colectividad liderada por el excandidato presidencial Johannes Kaiser criticó que se mantuvieran las partidas destinadas al financiamiento de los sitios de memoria y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Así lo señaló Kaiser en un video difundido en redes sociales: “Esta Ley de Presupuestos ha sido profundamente decepcionante. Lo que nosotros hemos visto ha sido una tremenda cachetada de payaso en la billetera fiscal, porque se han mantenido todos los programas de extrema izquierda: sitios de memoria, financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la hormonización de menores de edad”.

En esa línea, apuntó sus dardos contra el Gobierno de José Antonio Kast y cuestionó que la decisión de mantener dichos programas proviniera de “un gobierno que supuestamente había venido a cambiar las cosas, a reducir de manera dramática el tamaño del Estado. ¿Dónde está la reducción de personal y gasto político?”.

“En esta Ley de Presupuestos lo que hemos visto es un gobierno de continuidad, y eso nos preocupa”, agregó.

La diputada Paulina Muñoz (PNL) compartió esa opinión y señaló a La Tercera que no quiere pensar “que nos pasaron gato por liebre. Porque efectivamente, parece una continuidad del gobierno de Boric”.

“¿Qué pasa con las pensiones de gracia de los delincuentes? No se han terminado (…). En el presupuesto se repusieron los sitios de memoria, el INDH, batallas que el propio presidente Kast ha levantado durante muchos años (…). ¿Ahora como presidente se olvidó?”, cuestionó.

Así las cosas, aseguró que “este gobierno ha carecido de voluntad política para temas que son incluso valóricos, y que (el presidente) dijo que iba a defender hasta el último día. No voy a perder la fe todavía, pero no quiero pensar que nos están pasando gato por liebre en este gobierno”.

Otro punto de tensión entre el partido y el Gobierno durante el debate del Presupuesto 2027 fue el financiamiento de los tratamientos hormonales para menores de edad.

Luego de que el Senado rechazara la indicación que buscaba poner fin a los recursos destinados a esos tratamientos, los parlamentarios del PNL no descartaron presentar una acusación constitucional contra la ministra de Salud, May Chomali.

Tras el rechazo de la indicación, el diputado Pier Karlezi manifestó en redes sociales: “Ilusamente pensé que había algo de honor en este gobierno. Por eso, hasta ahora, lo apoyé siempre en todo. Pero demostraron no ser muy distintos a Boric y compañía. Muy lamentable”.