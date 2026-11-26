El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó este jueves las declaraciones del diputado Agustín Romero (REP), quien señaló que no hay posibilidad de que el Partido Republicano forme una coalición con Chile Vamos.

Desde Puerto Montt, Alvarado fue consultado por los dichos de Romero y por si estos aportan a la gestión del Gobierno de José Antonio Kast.

La autoridad puntualizó que “lo importante es que todos los partidos políticos que apoyan al gobierno actúen con el máximo de unidad posible y ojalá que este tipo de declaraciones se minimicen”.

“El deseo personal es que ojalá no existan, pero, como se dan, también hay que tener presente que inmediatamente el jefe de bancada del Partido Republicano señaló que no comparte ese tipo de declaraciones”, subrayó.

Lo anterior, en alusión al desacuerdo que manifestó el jefe de bancada de Republicanos, el diputado Benjamín Moreno, por los dichos de Romero. Incluso el propio presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se desmarcó de las declaraciones y las calificó de “dichos desafortunados” que no representan el trabajo de la colectividad con otros partidos oficialistas.

Así las cosas, Alvarado aseguró que el “diputado Romero (…) está disponible para hablar con todas las personas de Chile Vamos que corresponda y pedir las excusas correspondientes, y seguir avanzando en los temas que a la ciudadanía le interesan”.

“En el Parlamento se han hecho cosas importantes. Hemos contado con la colaboración de los parlamentarios, como en el caso de la Ley de Reconstrucción y ayer, en el despacho de la Ley de Sala Cuna”, cerró.

Cabe recordar que, en una entrevista en el podcast Cómo te lo explico, Romero aseguró que “claramente no hay ninguna posibilidad de una coalición” entre Republicanos y Chile Vamos.

“Para tener coalición, lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros vamos a defender siempre nuestro gobierno (…) Pero más allá de eso, yo creo que no hay posibilidad, al menos yo no estoy de acuerdo tampoco (…) Con la gente que está hoy día y con la forma en que se está llevando esto, yo creo que no”, sostuvo.

Las palabras de Romero se dan a raíz de la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de penas a pederastas, en la que algunos de los parlamentarios del oficialismo no descartaron votar a favor.