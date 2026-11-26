(EFE) – El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, dijo este jueves que el Gobierno de Argentina ha ofrecido su cooperación para la recuperación de activos o bienes de Ueno bank, cuya intervención llevó a la destitución del ahora expresidente Santiago Peña.

Durante una declaración ante la prensa, Ramírez destacó que su homólogo argentino, Pablo Quirno, ha ofrecido la colaboración de su país “para encontrar soluciones económicas” a la crisis ocasionada por la caída de Ueno bank, una entidad con 2,94 millones de clientes, entre ellos distintas instituciones del Estado paraguayo.

Ramírez y Quirno comparecieron ante los periodistas en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo en Asunción, después de una reunión entre el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, y el de Argentina, Javier Milei, quien llegó al país la víspera en la noche para una visita oficial.

En concreto, Ramírez detalló que Argentina envió al presidente de su Banco Central a colaborar con sus colegas paraguayos y otras autoridades económicas locales “para encontrar fórmulas de solución de la recuperación de los activos de esta institución financiera”.

El jefe de la diplomacia paraguaya dijo, igualmente, que Quirno fue el primer canciller con el que dialogó el pasado 6 de noviembre, cuando Alliana juró al cargo tras la destitución de Peña, y que este le expresó “el pleno apoyo y solidaridad del Gobierno del presidente Milei”.

Este jueves, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, reveló -a la radio ABC Cardinal- que han encontrado “algunos fondos” de Ueno bank en Argentina, por lo que han remitido a las autoridades de ese país “pedidos de inmovilizaciones cautelares de activos” y de bienes relacionados con la entidad.

“Estamos pidiendo la identificación de cuentas bancarias, financieras, documentos societarios, contables, patrimoniales, que nos permitirán también saber cómo se manejaban los ecosistemas financieros allá”, detalló Doldán, e indicó que también han enviado un exhorto formal de cooperación a Argentina.

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el comienzo de un procedimiento de resolución contra Ueno bank, por problemas de solvencia financiera.