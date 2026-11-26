La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso por altas temperaturas para los próximos días en seis regiones.

El calor continuará. Al menos así lo indica el aviso de la DMC, que señala que, debido a una dorsal en altura, se esperan temperaturas superiores a los 30 °C en los próximos días.

De acuerdo con el aviso, las altas temperaturas se extenderán desde este jueves hasta la tarde del lunes 30 de noviembre y afectarán a seis regiones.

¿Qué regiones tendrán altas temperaturas?

La DMC detalló que se esperan máximas de hasta 34 °C en seis regiones de las zonas centro y centro-sur del país.

Región de Valparaíso (precordillera y valles precordilleranos)

Región Metropolitana (cordillera de la Costa, valle y precordillera)

Región de O’Higgins (litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera)

Región del Maule (litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera)

Región de Ñuble (litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera)

Región del Biobío (litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera)

Revisa las máximas pronosticadas para estas regiones: