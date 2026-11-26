La diputada Ximena Ossandón (RN) apuntó este jueves al liderazgo del presidente José Antonio Kast tras las declaraciones de su par Agustín Romero (REP), quien descartó que el Partido Republicano pueda conformar una coalición con Chile Vamos.

“¿Cómo vamos a ser el agua y el aceite, por favor, si somos todos de derecha?”, cuestionó Ossandón en conversación con T13.

La parlamentaria fue consultada por los dichos de Romero, quien señaló a La Tercera que “claramente no hay ninguna posibilidad de una coalición” entre Republicanos y Chile Vamos.

Las palabras de Romero se dieron, además, tras la reunión que el mandatario convocó en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo con parlamentarios del Partido Republicano. Allí se abordaron temas como las tensiones dentro del oficialismo, dado que el partido de Kast ha protagonizado múltiples roces con RN, la UDI y Evópoli durante los ocho meses del Gobierno.

“No es mi problema, es el problema del presidente, del liderazgo del presidente”, remarcó Ossandón.

En esa línea, la diputada se refirió a la posibilidad de que Kast se hubiera comunicado con Romero. “Yo me imagino que lo habrá llamado, le habría dado un telefonazo”, señaló. Pero recordó que no es la primera vez que ocurre una situación así.

“Recordemos que hace dos semanas atrás también tuvimos unos impasses por el tema de derechos humanos en el Congreso; se juntaron todas las bancadas, se escribió un comunicado de muy buena onda, ¿no? Y al otro día otro parlamentario también se arrancó con el mismo tema”, precisó.

Así las cosas, puntualizó que “son cosas puntuales que van empañando la agenda importante que tiene el presidente de la República”.

“Ahora, yo no tengo nada que decir, este es un problema del presidente Kast, del liderazgo con sus propios parlamentarios”, reiteró.

También aseguró que “nadie podrá decir que nosotros (Chile Vamos) no somos importantes, o sea, Chile Vamos tiene una votación dura también, que es muy importante, somos un centro y tenemos capacidad de conversar con los que están al frente”.

“Y yo siempre he dicho, y me perdonarán, pero a mí me encantaría enseñarles a ellos (los Republicanos) cómo se hace eso. Porque uno puede cruzar sin pisotear tus principios, pero donde se puede transar, hay que transar”, añadió.

Por último, al referirse al respaldo de Chile Vamos al mandatario, Ossandón sostuvo que “las lealtades se ven en las votaciones”.