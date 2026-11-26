Este viernes 27 de noviembre se celebrará el Black Friday 2026, una jornada de descuentos y ofertas que se extenderá hasta el lunes 30 de noviembre y en la que más de 300 marcas participan.

En el marco de las compras navideñas y de fin de año, los fraudes en medios de pago generan alerta. En entrevista con CNN AM, el abogado y experto en derecho del consumidor Jaime Lorenzini explicó cuáles son las principales señales de alerta para evitar sitios suplantadores y qué exige la Ley de Fraude para obtener la restitución de los fondos.

“Por ningún motivo, digamos, abrir enlaces sospechosos que le llegan a uno, ‘compra y obtiene un descuento de un 20% o un 30% adicional en este enlace’. Eso las tiendas no lo van a hacer, los bancos jamás lo van a hacer, entonces esa es una señal de alerta inmediata“, remarcó.

En esa línea explicó que “en eventos como Black Friday conviene tomarse dos minutos, no más que eso, y asegurarse de que estoy entrando al sitio de la tienda y teclearlo, y ver un candadito al lado”.

¿Qué hacer si eres víctima de fraude? Los 4 trámites obligatorios

De acuerdo con el experto, si pese a tomar resguardos como no prestar tarjetas, no entregar claves y navegar en redes seguras se produce un cargo no reconocido, incluso ocurrido algunas semanas atrás, el consumidor debe cumplir con cuatro gestiones obligatorias para activar la cobertura legal.

Dar aviso inmediato a la institución financiera o banco emisor.

Formalizar el reclamo completando el formulario entregado por el organismo.

Presentar una declaración jurada sobre cómo ocurrieron los hechos y de qué forma se concretó el fraude.

Interponer una denuncia ante el Ministerio Público, requisito para que el trámite avance.

¿Cuándo los bancos demandan y no devuelven el dinero?: Ley de Fraude

El abogado experto aclaró que, en los casos en que los bancos judicializan los reclamos, en la mayoría de las situaciones en que el cliente actuó con diligencia, los bancos devuelven los fondos.

Sin embargo, advirtió que la Ley de Fraude obliga a las instituciones a negar la devolución o demandar cuando se acredita culpa por parte del usuario, como ocurre cuando la víctima entrega sus claves o coordenadas tras una llamada telefónica fraudulenta.

“Cuando el banco considera que yo he sido responsable, he actuado con culpa grave, o sea, con un descuido grosero, me han llamado por teléfono a alguien que pareciera que era mi ejecutivo de cuenta; me dice: ‘para actualizar su sistema de seguridad, señor Lorenzini, por favor, dé sus datos o usted marque acá en esta clave’. Y lo que estoy dando son mis coordenadas y mis passwords, y eso va a consistir lamentablemente en una falta de cuidado propio“, explicó.

Concluyó que “ahí el banco lo que hace, porque el legislador le obliga a hacerlo, es o devuelve o nos demanda para evitar tener que hacer la restitución“.

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