Con la llegada de diciembre también comienza la entrega de uno de los beneficios más esperados por los pensionados: el Aguinaldo de Navidad. Este aporte se paga automáticamente junto con la pensión del mes y contempla un monto base que puede aumentar según las cargas familiares acreditadas por cada beneficiario.

Según la información disponible por ChileAtiende y el Instituto de Previsión Social (IPS), el beneficio se entrega de forma automática junto con la pensión de diciembre a quienes se encuentran en calidad de pensionados al 30 de noviembre de 2026.

¿De cuánto es el monto?

El monto del Aguinaldo de Navidad 2026 se compone de una cifra base fija más un monto extra por cada carga familiar acreditada hasta fines de este mes:

Monto base: $29.055 para cada persona pensionada que cumpla con ciertos requisitos legales.

para cada persona pensionada que cumpla con ciertos requisitos legales. Aumento por carga: $16.415 adicionales por cada familiar a cargo acreditado al 30 de noviembre de 2026, exceptuando a quienes reciben pensión de sobrevivencia, salvo que reciban pensión de orfandad.

adicionales por cada familiar a cargo acreditado al 30 de noviembre de 2026, exceptuando a quienes reciben pensión de sobrevivencia, salvo que reciban pensión de orfandad. Un solo aguinaldo por persona: quienes reciban más de una pensión, subsidio o indemnización tienen derecho solo a un aguinaldo.

¿Quiénes reciben el beneficio?

Las personas que reciban una pensión en algunas de las siguientes modalidades podrán acceder automáticamente al beneficio: