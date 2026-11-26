Este domingo 29 de noviembre se realizará una nueva edición del Paris Parade, el desfile de globos gigantes que recorrerá las calles de Santiago.

El evento, que es gratuito, comenzará a las 11:00 horas y contará con figuras de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, además de bandas en vivo y distintas comparsas que acompañarán el recorrido por la capital.

¿Cuál será el recorrido del Paris Parade 2026?

De acuerdo con la organización, el desfile comenzará en la intersección de avenida Salvador con la Alameda Bernardo O’Higgins y avanzará por esta última arteria hasta las inmediaciones del Palacio de La Moneda.

La recomendación es llegar con anticipación para encontrar un lugar cómodo desde donde observar el espectáculo. Asimismo, se sugiere privilegiar el transporte público para facilitar el desplazamiento y evitar congestiones en el sector.

¿Qué personajes estarán en Paris Parade 2026?

La edición de este año reunirá a distintos personajes animados y figuras reconocidas de la cultura pop. Entre ellos estará Winnie the Pooh, que conmemora un siglo desde la publicación de las historias que dieron origen al personaje, y Rayo McQueen, a 20 años del estreno de la primera película de Cars.

También debutará un globo inspirado en Mike Wazowski, de Monsters, Inc., estando presente además Sebastián, de La Sirenita; Olaf, de Frozen; Stitch, de Lilo y Stitch; Buzz Lightyear, de Toy Story; y Spider-Man, de Marvel. Además, se contempla la presencia del tradicional trineo del Viejito Pascuero.

Recomendaciones para asistir al Paris Parade

Para quienes asistirán al desfile, la organización habilitará puntos de hospitalidad en Parque Balmaceda, Vicuña Mackenna, Portugal, Santa Rosa, Arturo Prat y Bandera. En estos espacios habrá información, baños, hidratación, bloqueador solar, primeros auxilios, seguridad y basureros, además de puntos limpios para reciclaje.

También se recomienda asistir con ropa fresca, zapatillas cómodas, gorro y anteojos de sol, además de llevar agua, bloqueador solar y alguna colación.

En el caso de quienes acudan con niños, se aconseja mantenerlos siempre cerca y utilizar pulseras o credenciales con su nombre y un teléfono de contacto, para facilitar su identificación en caso de extravío.