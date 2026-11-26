Con diciembre cada vez más cerca, miles de estudiantes comienzan a preparar el cierre del año escolar y las esperadas vacaciones de verano.

Sin embargo, el calendario oficial del Ministerio de Educación (Mineduc) indica que el término de las clases dependerá de la región y del tipo de jornada de cada recinto estudiantil.

En gran parte del país, los estudiantes finalizarán sus actividades escolares el viernes 4 de diciembre. No obstante, en algunas zonas y establecimientos el calendario se extenderá hasta el 23 de diciembre, por lo que el inicio de las vacaciones variará según cada comunidad educativa.

¿Cuándo terminan las clases, según el Mineduc?

Las fechas establecidas para el cierre de clases son: