La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó este jueves ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento contra Apple Inc. por “abuso de posición dominante”.

A través de un comunicado, la entidad fiscalizadora explicó que acusa a la firma tecnológica de “imponer restricciones a la libre competencia en el sistema operativo iOS en los mercados de distribución de aplicaciones y de distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones, al menos desde 2019 a la fecha”.

Por ello, la FNE solicitó al tribunal que ordene a la empresa adoptar medidas concretas para poner fin a las conductas que, a su juicio, afectarían la libre competencia y que le imponga una multa de más de US$ 80 millones.

Se trata de la segunda multa individual más alta que la FNE ha solicitado ante el TDLC por casos de abuso de posición dominante. Solo la supera la solicitada contra Google.

¿Qué restricciones cuestiona la FNE?

De acuerdo con la investigación del organismo, “Apple exhibe una posición monopólica, con el 100% de participación a nivel nacional tanto en el mercado de distribución de aplicaciones en iOS como en el de distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones (in-app)”.

En esa línea, la FNE sostuvo que la empresa “ha impedido la descarga lateral o sideloading de aplicaciones y de tiendas de aplicaciones alternativas desde navegadores web en dispositivos iPhone, obligando a desarrolladores y consumidores a depender exclusivamente de la App Store para esas actividades en el ecosistema iOS”.

Pese a que Apple justificó la restricción por razones de seguridad y privacidad, la FNE concluyó que “la medida es innecesaria y desproporcionada, entre otros motivos, dado que gran parte de los resguardos de seguridad operan a nivel del sistema operativo y existen alternativas menos restrictivas para la competencia”.

Además, el organismo abordó el mercado de distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones, como las suscripciones a servicios de streaming, los libros electrónicos y los artículos virtuales en juegos. En este mercado, “la FNE identificó dos prácticas anticompetitivas principales: la obligatoriedad del sistema In-App Purchase (IAP) propio de Apple y la regla anti-steering que opera en su sistema”.

Sobre la primera práctica, precisó que Apple “obliga a los desarrolladores a utilizar exclusivamente su propio sistema de facturación IAP para vender bienes digitales, aplicando tarifas de servicio que van desde el 15% hasta el 30% y prohibiendo el uso de mecanismos de pago propios o de terceros”.

En cuanto a la segunda, detalló que “mediante la regla anti-steering, Apple prohíbe a los desarrolladores informar a los consumidores dentro de la aplicación sobre la existencia de métodos de pago alternativos o precios más bajos fuera de la app (por ejemplo, en sus sitios web), e impide incluir enlaces directos o botones para redirigirlos hacia ellos. Esto suprime la presión competitiva e impone fricciones y costos de búsqueda que degradan la experiencia del usuario”.

¿Cuáles son las medidas que se solicitan?

Además de la multa, la FNE solicitó al TDLC una serie de medidas preventivas, correctivas y prohibitivas para “dejar sin efecto las restricciones denunciadas y de esa forma aumentar las condiciones de competencia en los mercados afectados”.

Revisa las medidas solicitadas:

Habilitar la descarga lateral (sideloading) de aplicaciones y tiendas de aplicaciones de terceros en dispositivos con sistema operativo iOS y prohibir los mensajes que desincentiven la descarga o las restricciones técnicas injustificadas.

Permitir el uso de sistemas alternativos de facturación dentro de las aplicaciones.

Eliminar la regla anti-steering para que los desarrolladores puedan incorporar botones, enlaces o mecanismos equivalentes dentro de la aplicación que dirijan a los usuarios a sistemas de pago externos sin fricciones.

Permitir que los desarrolladores informen a los usuarios, dentro y fuera de las aplicaciones, sobre sistemas de facturación alternativos, precios y promociones.

El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, remarcó que “los mercados digitales son una prioridad institucional de la FNE debido a la importancia cada vez mayor que tienen para las personas y para actividades esenciales de la economía”.

Por último, señaló que “no es tolerable que las empresas abusen del poder que tienen en un mercado para cerrarlo, aplicando cláusulas abusivas a los consumidores y a otros actores”.