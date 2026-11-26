Un estudio reveló las dificultades que enfrentan las mujeres para ingresar y mantenerse en el mercado laboral, con diferencias según su edad.

El 85,8% de las jóvenes considera difícil o muy difícil conseguir su primer empleo formal, mientras que el 97,5% de las mujeres mayores de 50 años asegura que seguiría trabajando aunque no necesitara los ingresos.

Los resultados corresponden al Estudio Jóvenes 2026 y al Estudio Personas Mayores de 50 Años, realizados por Trabajando.com, que identificaron obstáculos tanto para acceder al primer trabajo como para continuar una trayectoria laboral después de los 50 años.

Entre las jóvenes, la falta de oportunidades para quienes no tienen experiencia aparece como la principal barrera para encontrar empleo, mencionada por el 64,4% de las encuestadas. Además, el 55,6% identificó el acoso laboral o la discriminación como el principal motivo para rechazar una oferta o renunciar a un trabajo.

“Que más de la mitad de las jóvenes ponga el acoso o la discriminación como razón para dejar un trabajo es una alerta para las empresas”, señaló Dominique Sotomayor, product manager de estudios de Trabajando.com. La especialista agregó que conseguir un puesto no es suficiente si los espacios laborales no cuentan con protocolos claros y liderazgos preparados.

En el caso de las mujeres mayores de 50 años, el 93,4% estaría dispuesto a cambiar de función o asumir un cargo con menos responsabilidades para continuar trabajando. Sin embargo, el 87,4% considera que las oportunidades laborales disminuyen para las personas de ese tramo etario.

Los resultados se conocen en un contexto de aumento del desempleo femenino. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo del INE, durante el trimestre julio-septiembre de 2026 la desocupación de las mujeres llegó al 10,5%, con un incremento de 1,4 puntos porcentuales en doce meses. La cifra superó tanto la tasa masculina, de 9,3%, como el promedio nacional, de 9,8%.

En el mismo período, el número de mujeres desocupadas aumentó un 16,7%, mientras que entre quienes buscaban trabajo por primera vez el alza llegó al 19,6%. La participación laboral femenina se ubicó en 53,1% y la tasa de ocupación alcanzó el 47,5%.