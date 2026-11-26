La viuda del expresidente Sebastián Piñera y exprimera dama, Cecilia Morel, destacó la aprobación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal, luego de que este miércoles el Senado aprobara la iniciativa.

A través de una publicación en su Instagram personal, Morel manifestó su emoción por el avance legislativo y recordó el compromiso que tenía el exmandatario con reducir las brechas de participación entre hombres y mujeres en el mercado laboral.

“Hoy es un día muy importante y sé que Sebastián estaría muy contento con esta noticia“, escribió.

En esa línea, sostuvo que Piñera siempre tuvo la convicción de que existía una brecha importante entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y que, mediante este proyecto, buscó contribuir a eliminarla.

“Para mí este proyecto es un acto de justicia con las mujeres que quieren desarrollarse, quieren trabajar, pero quieren estar tranquilas y que sus hijos estén bien cuidados”, comentó.

En su mensaje, Morel también agradeció a los exministros Isabel Plá y Nicolás Monckeberg, a quienes identificó como los autores de la iniciativa, además de destacar el papel del actual ministro del Trabajo, Tomás Rau, en la tramitación del proyecto.

“Cuando una iniciativa logra cruzar distintos gobiernos y reunir voluntades, se transforma en una política de Estado”, afirmó.