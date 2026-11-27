Un hombre de 28 años falleció y un adolescente de 16 resultó herido tras un ataque a disparos registrado durante la madrugada de este viernes en la población La Legua Emergencia, comuna de San Joaquín.

De acuerdo con los antecedentes policiales, ambas víctimas fueron atacadas por desconocidos en la vía pública, en la intersección de las calles Karl Brunner y Mataveri.

Los afectados fueron trasladados hasta el Hospital Barros Luco, donde se constató el fallecimiento del adulto. En tanto, el adolescente recibió atención médica por una herida de bala en su tobillo izquierdo.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Pablo Sabaj, confirmó que el hombre murió producto de los múltiples impactos balísticos que recibió.

Según información de Carabineros, el fallecido mantenía una orden de detención pendiente por el delito de homicidio, emitida en noviembre de 2021 por el Juzgado de Garantía de Melipilla.

La Fiscalía instruyó diligencias al OS9 y al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen.