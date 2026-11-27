Este viernes 27 de noviembre vence el plazo para postular al Subsidio Habitacional para Sectores Medios (DS1), proceso que incorpora un llamado especial para acceder al nuevo Tramo 4.000 del programa.

El beneficio está dirigido a familias que no poseen una vivienda propia y permite adquirir casas o departamentos, nuevos o usados, por un valor de hasta 4.000 UF. En zonas extremas y determinados territorios insulares, el límite aumenta a 4.500 UF.

La convocatoria contempla 2.500 cupos para nuevos beneficiarios y otros 2.500 para quienes ya cuentan con un subsidio vigente y deseen cambiar de tramo.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio DS1 Tramo 4.000?

Tener al menos 18 años y contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deberán acreditar residencia definitiva.

No ser propietario de una vivienda.

Contar con un ahorro mínimo de 200 UF, equivalente a cerca de $8,3 millones, disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda al 30 de octubre de 2026, a las 14:00 horas.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

Cumplir con los límites de ingresos establecidos si pertenece al tramo superior al 90% del RSH.

Contar con capacidad para financiar el valor restante de la vivienda.

Excepcionalmente, para este llamado no se exige acreditar una antigüedad mínima de 12 meses de la cuenta de ahorro ni presentar un certificado de preaprobación de crédito hipotecario.

¿Cuáles son los límites de ingresos para postular?

Quienes pertenezcan al tramo superior al 90% del Registro Social de Hogares deberán ajustarse a los siguientes límites de ingresos líquidos mensuales familiares.

Para la zona centro-sur del país, incluida la Región Metropolitana:

Un integrante: $2.673.511.

Dos integrantes: $3.496.130.

Tres integrantes: $3.825.177.

Cuatro integrantes o más: $4.154.225.

Para las regiones extremas, las provincias de Chiloé y Palena, y las comunas de Rapa Nui y Juan Fernández:

Un integrante: $3.290.475.

Dos integrantes: $4.113.094.

Tres integrantes: $4.442.142.

Cuatro integrantes o más: $4.771.189.

¿Cuánto dinero entrega el nuevo subsidio DS1?

El monto del aporte estatal depende de la ubicación de la propiedad:

400 UF: viviendas de más de 2.200 UF y hasta 4.000 UF en las regiones de Coquimbo a Los Lagos, con excepción de las provincias de Chiloé y Palena.

viviendas de más de 2.200 UF y hasta 4.000 UF en las regiones de Coquimbo a Los Lagos, con excepción de las provincias de Chiloé y Palena. 500 UF: viviendas de más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y la provincia de Chiloé.

viviendas de más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y la provincia de Chiloé. 550 UF: viviendas de más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF en Aysén, Magallanes, la provincia de Palena, Rapa Nui y Juan Fernández.

¿Hasta qué hora se puede postular al Subsidio DS1?

Las postulaciones en línea estarán disponibles hasta las 16:00 horas de este viernes en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Para realizar el trámite por internet es necesario contar con ClaveÚnica y mantener los ahorros en BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch o Caja Los Andes.

En tanto, quienes hayan reservado previamente una hora de atención podrán realizar el trámite de manera presencial en las oficinas del Serviu.

Las personas que ya cuenten con un subsidio DS1 vigente también podrán solicitar el cambio al nuevo tramo, para lo cual deberán acreditar el ahorro mínimo de 200 UF y presentar documentación que detalle el precio y el financiamiento de la vivienda.