La Tesorería General de la República (TGR) retomó las gestiones judiciales para exigir a la primogénita de Augusto Pinochet, Inés Lucía Pinochet Hiriart, el pago de la deuda tributaria por la herencia de su padre, a casi 20 años de la muerte del exgeneral.

La entidad acudió el 23 de noviembre al 15.° Juzgado Civil de Santiago para solicitar el pago, dado que el pasado 10 de noviembre expiró la última suspensión judicial que detenía la gestión del cobro que supera los $100 millones, de acuerdo a lo que reveló La Tercera.El origen de la disputa

El origen de la disputa

Cabe recordar que en 2009 la hija de Augusto Pinochet aceptó una cuota equivalente al 7,14 % del patrimonio de su padre. Según el medio antes citado, los bienes estaban avaluados en $5.047.130.990.

Fue en 2015 cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) señaló que Inés Lucía no había declarado el impuesto a la herencia, que ascendía a $46.609.540. Con las multas y los intereses, la deuda alcanzó los $100.080.823.

El SII tomó en cuenta el patrimonio de Augusto Pinochet para calcular el impuesto sobre la parte de la herencia que le correspondía a su hija Inés Lucía. En el cálculo incluyó inmuebles, como la casa de El Melocotón, y vehículos, como el Jeep Grand Cherokee y el BMW X5. También consideró la participación del exgeneral en sociedades como Belview International, sus acciones en la Empresa Nacional de Electricidad y en Unión Inmobiliaria, así como sus fondos bancarios.

En 2022, la hija de Pinochet recurrió al Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago (3.º TTA) para alegar lo anterior. Sostuvo que el cobro había prescrito, que la herencia incluía deudas y que no había podido tramitar la posesión efectiva. También afirmó que parte de los bienes habían quedado retenidos por el caso Riggs y que había cedido sus derechos sobre la herencia a su hermano Marco Antonio Pinochet Hiriart.

Sin embargo, el 3.º TTA rechazó su reclamo. Luego, Inés Lucía apeló ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que también falló en su contra.

Tras ese fallo, Pinochet Hiriart acudió en 2022 a la Corte Suprema mediante un recurso de casación en el fondo, en el que cuestionó el cálculo del impuesto.

Así, el 15.º Juzgado Civil de Santiago debe pronunciarse sobre las objeciones al cobro de la TGR, mientras que la Corte Suprema aún debe resolver el recurso presentado por Pinochet Hiriart.