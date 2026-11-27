A través de una declaración pública, el implantólogo bucomaxilofacial Francisco Valdés Pérez aseguró este jueves que él no firmó el certificado odontológico que presentó la diputada Zandra Parisi (PDG).

Cabe recordar que esta semana la parlamentaria informó al Congreso Nacional que estaría con licencia médica por 14 días debido a un problema asociado a un implante dental, por el que se le indicaron dichos días de reposo.

Dicha licencia coincide con el período en el que se votará la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ya que la votación está prevista para el próximo lunes 30 de noviembre. Además, Parisi presentó su licencia el mismo día en que la diputada Pamela Jiles (PDG) confirmó que también estaría con licencia médica por 14 días.

Lo anterior fue cuestionado por partidos de la oposición, pero la diputada defendió la legitimidad de su licencia médica en una declaración pública en la que aseguró que no tiene “absolutamente nada que ocultar”.

“Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización”

En un comunicado difundido en redes sociales, Valdés aseguró que no autorizó el uso de su firma en el certificado odontológico presentado por Parisi, fechado el pasado 24 de noviembre.

“El documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización“, sostuvo.

En esa línea, manifestó que lamenta profundamente “la confusión y el perjuicio que esta situación ha generado, tanto a mi trayectoria profesional como a los distintos centros de salud en los que me desempeño”.

“Reafirmo mi irrestricto compromiso con la ética y la probidad, así como con el estricto apego a la normativa sanitaria vigente”, añadió.

Así, confirmó que denunciará los hechos ante el Ministerio Público “para que se determine quién confeccionó el certificado, dónde se utilizó y con qué finalidad, aspectos sobre los cuales no me corresponde pronunciarme”.

Asimismo, remarcó que ejercerá “las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables”.