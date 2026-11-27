“Decisiones como esta van en la dirección contraria”.

De esa manera, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, criticó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de dejar en libertad a un profesor que fue sorprendido ingresando drogas a la cárcel.

El hecho se dio a conocer hace poco más de una semana y, en esa oportunidad, el propio ministro dijo que el Gobierno presentaría una querella criminal contra quien denominó como “profesor del año”, luego de detectar que ingresó drogas al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes.

Este jueves, la autoridad criticó la determinación: “Aunque parezca increíble, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la prisión preventiva del ‘profesor del año’ y ordenó su arresto domiciliario, pese a haber ingresado drogas y celulares a la cárcel de Los Andes, delitos por los que nos querellamos”.

“Mientras, como Gobierno, redoblamos nuestros esfuerzos para reforzar el control en los recintos penitenciarios, y pese a la reciente entrada en vigencia de la Ley 21.834, que endurece las sanciones por el ingreso de objetos y sustancias prohibidas a las cárceles, decisiones como esta van en la dirección contraria y envían una pésima señal”, escribió en su cuenta de X.

Y añadió: “No guardaremos silencio frente a resoluciones que consideramos profundamente equivocadas. En el combate contra el narcotráfico, todas las instituciones del Estado deben estar a la altura”.