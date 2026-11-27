Un accidente de tránsito en el centro de Santiago terminó con una persona fallecida.

De acuerdo a información policial preliminar, el siniestro se produjo en Avenida Matta con San Francisco, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado.

Una de las ocupantes del auto, una mujer chilena de 34 años, murió debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El conductor del vehículo en el que se desplazaba la víctima habría estado realizando transporte irregular de pasajeros.

Sobre los conductores involucrados, los dos son chilenos sin antecedentes policiales de 46 y 25 años. Se desconoce su estado de intemperancia y si mantenían su documentación al día.

Personal de la SIAT de Carabineros se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes.

En tanto, Transporte Informa comunicó que se habilitó Avenida Matta al oriente desde Arturo Prat. Mientras que Avenida Matta al poniente se mantiene desviada desde Avenida Santa Rosa por los trabajos de la SIAT.

La plataforma indicó que en el lugar hay un poste y un semáforo que resultaron derribados debido a la colisión.