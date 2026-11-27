El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el desempleo del trimestre agosto-octubre llegó al 10%.

La cifra corresponde a un alza de 1,6 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses y se debe al aumento de la fuerza de trabajo (1,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,4%), de acuerdo a las cifras entregadas en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

De acuerdo al organismo, las personas desocupadas presentaron un incremento de 19,7%, influidas por quienes se encontraban cesantes (19,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (17,6%).

Asimismo, la tasa de participación se ubicó en 62,2%, creciendo 0,3 pp. La tasa de ocupación alcanzó 56,0%, disminuyendo 0,7 puntos porcentuales.

La población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,1%, incidida únicamente por las personas inactivas habituales (0,4%).

Desempleo femenino se acerca al 11%

Las cifras del INE muestran que la tasa de desocupación en mujeres alcanzó el 10,7%, con un alza de 1,9 pp. en el período. Esto es producto del aumento de 2,3% de la fuerza de trabajo, mayor al 0,2% registrado por las ocupadas.

Por su parte, las mujeres desocupadas se expandieron 24,3%, influidas por las cesantes (24,6%) y por aquellas que buscan trabajo por primera vez (21,8%).

Además, la tasa de participación se situó en 53,8%, avanzando 0,8 pp., y la tasa de ocupación alcanzó 48,0%, disminuyendo 0,3 pp. en el período.

En tanto, las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,8%, influidas por las inactivas habituales y las inactivas potencialmente activas.

Por el otro lado, el desempleo en hombres se situó en 9,4%, creciendo 1,2 pp. en un año por el alza de 0,5% de la fuerza de trabajo y de la disminución de 0,8% registrada por los ocupados.