El Observatorio Europeo Austral (ESO) manifestó su preocupación luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) autorizara el pasado miércoles 25 de noviembre a SpaceX a desplegar hasta un millón de satélites en la órbita terrestre.

El proyecto de la compañía de Elon Musk, denominado Starmind, busca establecer una red de centros de datos en el espacio para responder a la creciente demanda de capacidad de procesamiento asociada a la inteligencia artificial.

Sin embargo, su implementación podría comprometer las observaciones de algunos de los telescopios más avanzados del mundo, varios de ellos ubicados en el desierto de Atacama, en Chile.

En esa zona, ESO opera el Very Large Telescope (VLT) en el Observatorio Paranal y construye el Extremely Large Telescope (ELT) en el cerro Armazones, que será el mayor telescopio óptico e infrarrojo terrestre del mundo.

¿Cómo afectaría el proyecto de SpaceX a la astronomía?

El organismo difundió una imagen compuesta por registros captados el 15 de octubre de 2025, en la que se observan numerosas estelas luminosas producidas por satélites que cruzaron el cielo del desierto de Atacama durante apenas una hora.

Si bien empresas como SpaceX han adoptado medidas para reducir el brillo de sus satélites, ESO advirtió que la cantidad de objetos que se pretende incorporar a la órbita terrestre superaría la capacidad de mitigar sus efectos sobre las imágenes astronómicas.

Esto dificultaría la observación de galaxias distantes, planetas similares a la Tierra e incluso asteroides potencialmente peligrosos para nuestro planeta.

Los riesgos también incluyen interferencias en las observaciones mediante radiotelescopios, contaminación atmosférica producto de los lanzamientos y la reentrada de los satélites, además de posibles colisiones en cadena ante la saturación de la órbita terrestre baja.

Andreas Kaufer, director general de ESO, llamó a establecer mecanismos internacionales que permitan evaluar proyectos espaciales cuyas consecuencias trascienden las fronteras de los países que los autorizan.

¿Cuándo comenzaría el despliegue de los satélites?

De acuerdo con las condiciones de la autorización estadounidense, SpaceX deberá iniciar el despliegue de la constelación a más tardar en noviembre de 2033, colocar al menos 100 mil satélites en órbita para noviembre de 2035 y alcanzar los 500 mil en noviembre de 2038.