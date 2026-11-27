La presidenta nacional del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, defendió la continuidad de los tratamientos hormonales y los programas de acompañamiento para menores trans, en medio de la ofensiva parlamentaria que busca restringir estas prestaciones.

En entrevista con CNN Chile Radio, la dirigente gremial respondió a los cuestionamientos del líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien ha calificado estos procedimientos como experimentales.

“Aquí no hay ninguna experimentación, y yo creo que el señor Kaiser necesita informarse de cuáles son las condiciones en que se realiza investigación clínica en Chile”, afirmó.

Arriagada explicó que la atención de estos pacientes requiere equipos multidisciplinarios, evaluación individual, seguimiento especializado y consentimiento informado.

“En Chile lo que se hace es un manejo caso a caso, cuidadoso, de acompañamiento”, sostuvo.

La evidencia científica y el informe Cass

La presidenta del Colmed también cuestionó la interpretación que sectores políticos han hecho del informe Cass, publicado en 2024 en Reino Unido, que identificó limitaciones en la evidencia científica disponible sobre estas intervenciones.

“El informe Cass lo que dice es que en el fondo había que juntar más evidencia y que probablemente había que evaluar los programas, pero en ningún momento el informe Cass fue como concluyente en sus resultados”, señaló.

Arriagada reconoció que los estudios disponibles todavía tienen periodos de seguimiento limitados y recalcó la necesidad de continuar con la evaluación de los pacientes.

Asimismo, explicó que los programas de acompañamiento psicosocial son distintos de los tratamientos farmacológicos y defendió que estos últimos se realicen bajo supervisión de especialistas y con el consentimiento de los pacientes y sus padres.

La dirigente gremial también cuestionó las afirmaciones sobre una supuesta administración de hormonas a niños de tres años, las que calificó como falsas.

Cuestionamientos a las restricciones de financiamiento público

Arriagada criticó que la discusión legislativa apunte a restringir el financiamiento público de estas prestaciones mientras permanezca disponible su acceso en el sistema privado.

“Es profundamente discriminatorio que se pretenda eliminar el presupuesto público para atender la niñez trans”, sostuvo.

En ese contexto, anunció que el Colegio Médico sostendrá una reunión con la ministra de Salud, May Chomali, junto a sociedades científicas vinculadas a la atención de esta población.

La presidenta del gremio manifestó su expectativa de que las decisiones se adopten sobre la base de criterios científicos, técnicos y éticos, con participación de los equipos sanitarios y las familias.

“Nosotros lo que esperamos es que este tema sea visto ojalá privado de toda ideología o trasfondo político o arremetida cultural o contracultural”, afirmó.