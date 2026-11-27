La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, llamó a avanzar en el reemplazo de la indemnización por años de servicio por un sistema de indemnización a todo evento, como parte de las medidas para flexibilizar el mercado laboral chileno.

En entrevista con Radio Infinita, la líder gremial cuestionó el alcance del mecanismo vigente y sostuvo que el costo de las indemnizaciones puede dificultar la toma de decisiones al interior de las empresas, particularmente entre las pymes.

Navarro también apuntó a los efectos del actual sistema sobre la movilidad laboral, puesto que los trabajadores pueden desistir de cambiar de empleo ante la posibilidad de perder su indemnización.

Una indemnización que acompañe al trabajador

La propuesta que respaldó la presidenta de la Sofofa contempla un mecanismo de acumulación de fondos que los trabajadores puedan conservar al cambiar de empleo y que, a su juicio, podría complementarse con el seguro de cesantía.

Navarro vinculó esta alternativa con los cambios en las expectativas laborales de las nuevas generaciones, que ya no necesariamente aspiran a permanecer durante décadas en una misma empresa.

“Poder portar y poder cambiarse a mejores oportunidades también es beneficioso para el trabajador”, sostuvo.

La dirigente gremial enfatizó que cualquier modificación al sistema debe resguardar la protección de los trabajadores, pero también reducir los costos asociados a las decisiones de contratación y desvinculación que enfrentan los empleadores.