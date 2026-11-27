“Necesitamos construir un puente entre corto y largo plazo”.
Con esas palabras, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a las cifras de desempleo informadas hoy por el INE.
De acuerdo al organismo, la tasa de desempleo aumentó a 10% en el trimestre agosto-octubre y corresponde a un alza de 1,6 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses y se debe al aumento de la fuerza de trabajo (1,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,4%), de acuerdo a las cifras entregadas en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).
Y en el caso de las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó el 10,7%, con un alza de 1,9 pp. en el período. Esto es producto del aumento de 2,3% de la fuerza de trabajo, mayor al 0,2% registrado por las ocupadas.
De ese modo, el economista escribió en su cuenta de X: “Desempleo en 2 dígitos. Varios advertimos que la situación no mejorará significativamente a corto plazo”.
Y planteó: “Como hemos insistido, urgen medidas de corto plazo a la altura de la emergencia laboral. Necesitamos construir un puente entre corto y largo plazo”.
Desempleo en 2 dígitos.
Varios advertimos que la situación no mejorará significativamente a corto plazo.
Como hemos insistido, urgen medidas de corto plazo a las altura de la emergencia laboral.
Necesitamos construir un puente entre corto y largo plazo https://t.co/1O30SAnCkS
— Ignacio Briones (@ignaciobriones_) November 27, 2026
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